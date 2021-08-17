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阿尔及利亚

北非国家，于1962年从法国殖民统治下获得独立。

首都阿尔及尔。

Ein Flugzeug wirft ein Löschmittel über einem Waldbrand ab. Ein westlich von Jerusalem ausgebrochener Waldbrand hat auch am heutigen Abend noch gewütet. +++ dpa-Bildfunk +++

大火熊熊燃烧！以色列亟需更多灭火飞机 17.08.2021

以色列政府要求国际社会提供支援，帮助该国应对耶路撒冷西部地区森林大火。有消息称，此次严重火灾也可能是人为纵火的结果。

An aerial view shows Iraqi protesters gathering at Baghdad's Tahrir square near al-Jumhuriya bridge which leads to the high-security Green Zone across the Tigris River, during ongoing anti-government demonstrations in the Iraqi capital on November 2, 2019. - Iraqi security forces clashed with anti-government protesters in the early hours of Saturday near the capital's Tahrir Square, leaving one demonstrator dead and dozens more wounded, medical sources said. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

评论：四处骚动——阿拉伯之春2.0？ 16.11.2019

在伊拉克和黎巴嫩、以及此前在苏丹和阿尔及利亚的持续性示威让人想起2011到2012年的“阿拉伯之春”。德国之声编辑Rainer Sollich提出一个问题：它们是否也同样会失败？
Algeria's President Abdelaziz Bouteflika casts his ballot during the parliamentary election in Algiers, Algeria May 4, 2017. REUTERS/Zohra Bensemra

阿尔及利亚总统竞选连任引发抗议 04.03.2019

阿尔及利亚总统大选临近，执政多年的现任总统布特弗利卡再次竞选连任成为争议话题。反对这位长期执政者再次竞选的抗议呼声高涨。现在布特弗利卡对此进行了表态。

ARCHIV - Flüchtlinge stehen am 29.08.2015 in Hamburg in der Flüchtlingsunterkunft in Jenfeld hinter einem Zaun. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zur Vorberichterstattung zum Thema Streit um Asylrecht - Ringen um Einstufung von Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer vom 13.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt

德国向北非遣返难民数大增 这些国家安全吗？ 23.02.2019

在阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥是否存在着政治迫害？这些国家是否安全？虽然就这些问题一直没有得出答案，但是2018年仍有更多的难民被遣返回这些国家。
11.04.2018+++ An Algerian military plane is seen after crashing near an airport outside the capital Algiers, Algeria April 11, 2018 REUTERS/Ramzi Boudina

阿尔及利亚军机坠毁 257人丧生 11.04.2018

一架军用飞机周三在阿尔及利亚首都阿尔及尔附近坠毁。据阿尔及利亚国防部提供的数字，坠机事故已造成至少257人死亡。
ARCHIV - Polizeibeamte durchsuchen am 08.11.2016 ein Wohnhaus in Hildesheim (Niedersachsen), direkt gegenüber der Moschee «Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e.V.» (DIK). Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglicherweise bevorstehenden Terror-Anschlag in der Nacht zum 09.02.2017 zwei sogenannte Gefährder in Göttingen festgenommen. (zu dpa «Zwei Gefährder aus islamistischer Szene in Göttingen gefasst» vom 09.02.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

2名德国出生的恐怖嫌疑人遭驱逐 22.03.2017

被警方认定在哥廷根策划恐怖袭击的两名男子法庭败诉，从而将被遣送，而这名阿尔及利亚人和尼日利亚人都是在德国出生。
Sand dune belt and sunrise in the Erg of Bilma, a Dune Sea in the Ténéré desert region of the south central Sahara, Niger, Western Africa PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 333D43YJ Copyright: Imago/Alimdi

数十难民命丧撒哈拉 16.06.2016

包括20名儿童在内的34名尼日尔难民在试图穿越撒哈拉沙漠时丧命。尼日尔内政部通报说，在毗邻阿尔及利亚的大漠中发现了遇难者。
13.05.2016 Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) spricht am 13.05.2016 im Bundestag in Berlin. In der Sitzung stimmen die Parlamentarier unter anderem die Einstufung von Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsstaaten ab. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

联邦议院：非洲西北部三国属于“安全原籍国” 13.05.2016

德国联邦议院决定，摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯应被划分为“安全原籍国”。联邦政府希望以此降低避难申请数量。
Boualem Sansal, aufgenommen am 13.10.2012 auf der 64. Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main. pixel

评论：说出自己难以启齿的话 04.04.2016

眼下主要是穆斯林知识分子在对伊斯兰极端主义提出警告。这是偶然现象吗？Kersten Knipp认为，如果是这样，这无异于文化上的种族隔离。
29.02.2016 *** Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU, M) wird am 29.02.2016 in Algier am Flughafen vom algerischen Innenminister Noureddine Bedoui (Mitte rechts) begrüßt. De Maizière will mit der algerischen Regierung über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber sprechen. Es ist die zweite Etappe einer dreitägigen Maghrebreise. Foto: Martin Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/M. Fischer

北非国家表示愿接收被遣返的难民 01.03.2016

为了减少向北非国家遣返难民过程中的障碍，德国联邦内政部长德迈齐埃迅速出访了摩洛哥和阿尔及利亚。这两个国家纷纷表示，今后将重新接收那些自称为叙利亚难民或者在德国无法获得难民身份的本国国民。
De Maizière brieft seine Leute DW/Fabian von der Mark

德迈齐埃要北非国家接回移民 29.02.2016

联邦内政部长本周对北非国家展开访问，预定就移民遣返问题与摩洛哥、阿尔及利亚和图尼西亚进行谈判。德国正面临巨大的移民压力，在遣返不合资格的移民时更遭遇重大困难。
18.01.2016+++ Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel geht am 18.01.2016 kurz vor dem Beginn einer Tagung seiner Partei in einem historischen Landgut in Nauen (Brandenburg) an einer roten Wand mit dem SPD-Parteilogo vorbei. Auf dem Landgut findet eine zweitägige Klausur des SPD-Bundesvorstandes statt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

加布里尔:北非国家不接回移民便取消援助 18.01.2016

目前联合执政的德国社民党要求，通过向有关政府施压，尽快遣返申请避难被拒的北非人。德国副总理加布里尔威胁，若北非国家不愿接收在德国申请避难被拒的国民，德国将取消其发展援助。
19.11.2015 *** BERLIN - DEUTSCHLAND - 13.08.2015 - VERMISCHTES - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Asylunterkunft in der Wriezener Karree, ist es zu einem groeßeren Polizeieinsatz gekommen. Mindestens eine Person ist festgenommen worden, ein Tatverdaechtiger konnte fliehen. Mehrere Personen mussten sich in aerztliche Behandlung begeben. Bild zeigt: Polizeibeamte laufen an einer groeßeren Personengruppe vorbei, die vor der Asylunterkunft steht. Die Polizeibeamten sind verschwommen. © picture-alliance/Citypress24/Lueddemann

德国难民营中犯罪率明显增加 17.01.2016

德国联邦刑警局局长慕尼希在接受《图片报》周日版采访时表示，德国难民营里的犯罪率“显著”增加，但是，犯罪案件的增长速度远远不及新来难民的增长速度。他不希望外界得出一个错误的印象。
07.01.2016 *** A woman walks in front of the main railway station in Cologne, Germany January 7, 2016, near the city's cathedral. German police have identified three suspects in connection with attacks on women at New Year celebrations in the city of Cologne but have not yet made any arrests, the interior minister of the state of North Rhine-Westphalia (NRW) said on Wednesday. About 90 women reported being robbed, threatened or sexually molested at New Year celebrations outside the city's cathedral by young, mostly drunk, men, police said on Tuesday, in events they described as a new dimension in crime. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY © Reuters/W. Rattay

北威州长：遣送部分犯罪难民可能性很小 12.01.2016

德国联邦刑警局公布的消息称，科隆跨年夜大规模刑事案件犯罪嫌疑人之间曾相互联络，但这些案件不属于有组织犯罪。
*17.11.2015 Eine Flüchtlingsunterkunft, aufgenommen am 17.11.2015 in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen). Nach den Terroranschlägen von Paris hat die Polizei im sauerländischen Arnsberg einen 39 Jahre alten Algerier festgenommen. Der Mann soll mehrere Tage vor den Anschlägen in einer Flüchtlingsunterkunft gegenüber Mitbewohnern aus Syrien geäußert haben, dass in Paris etwas passieren werde, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Arnsberg am Montag (16.11.2015). Foto: Marcel Kusch/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kusch

阿尔及利亚难民的神秘字条 20.11.2015

发生在法国巴黎的恐怖袭击，也让德国的相关机构高度紧张。德国西北部的一难民营内，一名来自阿尔及利亚的难民在恐怖袭击前就放出话来，称巴黎即将血流成河。而之后，警方在他房间内发现了一张神秘字条。
ARCHIV - Ein Handout der African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) zeigt einen bewaffneten Sudanesen am 19.05.2011 nahe Kuma Garadayat, einem Dorf in North Darfur im Sudan. Vieles deutet auf ein unruhiges Jahr auf dem schwarzen Kontinent hin. Schließlich sollen auch in etwa 30 Wahlen über neue Parlamente und Präsidenten entschieden werden. Allerdings ist der Konflikt in Darfur von einer Befriedung weit entfernt. Foto: Albert Gonzales Farran/epa/Handout Editorial Use Only No Sales (Zu dpa-Korr.: «Afrika vor Umbrüchen» vom 20.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

SIPRI专访：中国武器的非洲买家 17.03.2015

根据斯德哥尔摩和平研究所的最新数据，中国已是世界第三大武器出口国，仅次于美国和俄罗斯。而苏丹、摩洛哥和阿尔及利亚则是中国在非洲的大客户。
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