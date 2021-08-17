评论：四处骚动——阿拉伯之春2.0？

在伊拉克和黎巴嫩、以及此前在苏丹和阿尔及利亚的持续性示威让人想起2011到2012年的“阿拉伯之春”。德国之声编辑Rainer Sollich提出一个问题：它们是否也同样会失败？