阿尔及利亚难民的神秘字条

发生在法国巴黎的恐怖袭击，也让德国的相关机构高度紧张。德国西北部的一难民营内，一名来自阿尔及利亚的难民在恐怖袭击前就放出话来，称巴黎即将血流成河。而之后，警方在他房间内发现了一张神秘字条。