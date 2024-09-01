阿尔及利亚正式加入金砖国家新开发银行

阿尔及利亚财政部宣布，该国已获准成为金砖国家新开发银行（NDB）的成员。这是该国在融入全球金融体系的进程中迈出的重要一步。

（德国之声中文网）阿尔及利亚财政部在声明中表示，通过加入这一重要的发展机构，即金砖国家集团的金融支柱，阿尔及利亚在融入全球金融体系的进程中迈出了重要一步。

金砖国家新开发银行是由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国共同创立，旨在为全球提供一个相对于世界银行和国际货币基金组织（IMF）的替代金融机构。

阿尔及利亚财政部表示，该国的加入得益于其“强大的宏观经济指标”，这些指标在近年来表现出“显著的成就”，使这个北非国家被列为“较高级别新兴经济体”。

阿尔及利亚地处非洲北部 靠近欧洲大陆南部 有“欧洲后花园”之称 图像来源: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

阿尔及利亚将是金砖银行成员中，非洲最大的天然气出口国。加入金砖国家新开发银行之后，将获得“支持并加强其中长期经济增长的新前景”。同时，中国将与9月4日至6日期间在北京主持举行2024年中非合作论坛峰会。中国官媒报道称：习近平高度重视中非关系，指出“中非人民有着天然的亲近感”。

金砖国家新开发银行成立于2015年，总部设在上海，核定资本为1000亿美元。其主要使命是为新兴市场和发展中国家的项目筹集资源。自成立以来，该银行已接纳多个新成员国，包括埃及、阿联酋、伊朗和沙特阿拉伯。

（法新社）

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