阿尔及利亚拳击手奥运摘金 再次回应性别争议

在巴黎奥运会中卷入性别争议的阿尔及利亚拳击手哈利夫在女子66公斤级拳击决赛中击败中国选手杨柳，夺得金牌。杨柳在赛后也对哈利夫的表现作出评价。

（德国之声中文网）在周五（8月9日）晚举行的巴黎奥运会女子66公斤级拳击决赛中，阿尔及利亚拳击手哈利夫（Imane Khelif）以5比0完胜中国选手杨柳，赢得金牌，由此成为首位获得奥运会女子拳击金牌的阿尔及利亚人。

终场铃声响起后，两名对决选手互相拥抱展现尊重和体育精神。哈利夫在赛后表示：“我非常高兴。八年来，这一直是我的梦想”，“这八年里我没有休息过，真的很累。现在，我终于成为了奥运冠军”。她同时向阿尔及利亚的人民和其教练以及团队表示感谢。大批阿尔及利亚粉丝涌向罗兰·加洛斯（Stade Roland-Garros）的中央球场菲利普·夏蒂埃球场（Philippe-Chatrier Court），为哈利夫助威，这个球场通常是法国网球公开赛的比赛场地。

然而，哈利夫的奥运之旅并非一帆风顺，关于她的性别资格争议引发了广泛关注。去年，国际拳击协会（IBA）曾以性别资格测试未通过为由，禁止她参加女子比赛，但国际奥委会（IOC）对这一决定持不同意见。国际奥委会主席巴赫9日重申，哈利夫和另一位身陷相同争议的台湾选手林郁婷都是女性，有权利参加女子比赛。

巴黎奥运会女子66公斤级拳击赛的金银铜牌获得者 图像来源: Richard Pelham/Getty Images

“特别的味道”

现年25岁的哈利夫夺得金牌后再次回应性别争议：“我是女人，和其他女人一样。我生来就是女性，一直以来都是女性，但成功的路上总有敌人，他们无法接受我的成功。”哈利夫同时强调：“这面金牌是针对我猛烈攻击的最好回应”，“外界的攻击让此次成功有了特别的味道”。

哈利夫上周在接受媒体访问时也表示，她不会让外界的闲言闲语和指控，阻止她替阿尔及利亚拿下巴黎奥运金牌。她当时坦言：“老天保佑，让这场危机最后以一面金牌告终，那就会是最好的结果。”

巴黎奥运会女子66公斤级拳击赛的铜牌获得者是泰国选手素万那彭（Janjaem Suwannapheng）与台湾选手陈念琴。

对手的评价

32岁的中国选手杨柳是杭州亚运金牌得主。针对巴黎奥运会女子66公斤级拳击决赛，不少中国网民以哈利夫有性别争议为由替杨柳抱屈。当在赛后被问及是否介意对手的性别问题时，杨柳回答：“因为我们属于全封闭型备战。关于她方方面面的争议也是今天才听说，在此之前，我只专心地研究如何战胜她。主要想一心备赛，没有过多关注外界的东西，摒弃一切杂念。”

据中国新闻网报道，对于哈利夫的场上表现，杨柳在赛后评价道：“我觉得她今天打得也非常的好，也非常值得我敬佩，她身上也有好的技术方面，好的拳，是值得我去学习的。”

据悉，哈利夫可能患有一种称为性发育差异（DSD）的情况，这与前著名奥运选手、南非中长跑名将塞门亚（Caster Semenya）相似。台湾选手林郁婷也面临类似的性别资格争议，她将在法国当地时间周六晚9点半参加女子57公斤级金牌争夺战。

哈利夫和林郁婷曾参加过东京奥运会，但当时她们并未引发如此广泛的关注，也未能夺得奖牌。奥运拳击比赛通常被视为业余拳击的巅峰赛事。

（法新社，路透社）

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