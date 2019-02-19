阿尔及利亚总统竞选连任引发抗议

（德国之声中文网）布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）已经担任阿尔及利亚总统将近20年。他6年前中风后就坐上了轮椅，并很少在公众场合露面。然而周日（3月3日），他及时报名参加4月18日的总统大选，寻求竞选连任。目前，这位年迈体弱的总统正在日内瓦的一家医院就医。

周一，阿尔及利亚国家电视台宣读了布特弗利卡的一封信, 宣布他不再寻求完整的任期。如果他赢得选举连任,应该由一个"全国会议"确定一个他将不再参加的提前选举的日期。但是布特弗利卡没有谈及具体的时间。据路透社报道，恩纳哈尔电视台援引布特弗利卡的竞选经纪人的话说, 新的选举将在一年内举行。

来自法国的援助

自布特弗利卡一周前宣布参加竞选以来，阿尔及利亚爆发大规模抗议浪潮。在首都阿尔及尔和这个北非国家的其他城市，周日也再次有成千上万的人集会，举行抗议该国领导层的示威。抗议者高喊"布特弗利卡, 滚下台!"。外交官们称大约有 70000人参加抗议集会。在首都阿尔及尔，大批安全力量使用水枪和催泪瓦斯驱赶示威者。

据报道，阿尔及利亚其他大学城的学生和媒体也参加了抗议活动。在巴黎和马赛等法国城市也有数千人举行抗议集会。

阿尔及尔东北部城市阿纳巴的示威人群

截至周日下午, 至少有6名候选人登记参加总统选举, 其中包括退役将军阿里·盖迪里（General Ali Ghediri）。 很受年轻人欢迎的商人内卡兹（Rachid Nekkaz）也在周日递交了竞选申请。

被肢解的反对派

另一方面, 几位反对派政治家宣布抵制选举, 并呼吁继续举行抗议活动。据来自反对党圈内的消息，如果布特弗利卡再次参选, 阿尔及利亚最大的温和派伊斯兰政党HMS将拒绝参加选举。许多阿尔及利亚人认为他们的总统是军队、部族和企业家的傀儡。

反对布特弗利卡第五次连任的不仅仅有年轻大学生

布特弗利卡拥有很好的连任机会,因为阿尔及利亚反对派力量不仅脆弱，而且是一盘散沙。至少从短期来看,他的连任将为精英阶层带来稳定,不会引起国家高层接班人的太多纠纷。阿尔及利亚也是欧洲主要的天然气供应国。

李京慧/叶宣 (德新社、路透社、法新社、美联社)