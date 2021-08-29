阿富汗150只猫狗乘专机抵达伦敦引争议

（德国之声中文网）保罗·法辛 (Paul Farthing)的愿望部分实现了。这位英国皇家海军前士兵先前曾奔走呼号，要求英国政府帮助自己和他在阿富汗经营的动物收容机构诺扎德（Nowzad）的员工和动物撤离该国。

在最初的犹豫后，英国方面最后在十分困难的情况下为法辛的支持者众筹的包机提供了时间窗口。不过，在这次名为“方舟”的行动中，尽管收容所的猫狗上了飞机，但法辛团队的阿富汗员工却因不明原因被拒进入机场，未能离开该国。

威胁国防部官员

根据《泰晤士报》的报道，保罗·法辛此前曾向英国政府施加了巨大的压力。法辛威胁国防部长本·华莱士的一名顾问说，如果他不允许他和他的团队离开该国，他将在社交媒体上毁了他。该报引用了法辛发给这名顾问的音频信息：“我已经为军队服务了22年。[......]给你的时间是到明天早上。我将在早上7点45分上天空新闻，而你的名字将是人们唯一谈论的对象。”

英国国防部长本·华莱士曾在接受采访时也曾抱怨说，讨论花费了太多的时间，并指责诺扎德动物慈善机构的支持者对国防部工作人员施加了压力。华莱士先前曾在一次采访中说，他不会把宠物至于人之上。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



许多英国人不满

许多英国人对这次撤离宠物的行动感到愤怒，谴责法辛分散了政府的精力。根据官方数据，英国在周日结束的阿富汗救援行动中撤离了15000多人，但因时间紧迫，仍有多达1000名英国在当地的雇员无法离开该国。

法辛强调，这些动物是在飞机行李舱中被带走的，没有占用人的空间。但据媒体报道，法辛和这些动物在机场显然享受了特殊待遇。《泰晤士报》援引一名前士兵的话说，那些为英军服务的翻译就没有得到这样的“贵宾待遇”，这是一种耻辱。

法辛的宠物营救行动也有很多支持者。民调机构YouGov上周五的一项调查显示，49%的英国人认为人的生命比动物的生命更重要，但也有40%的英国人认为，动物的生命和人的生命同等重要。

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