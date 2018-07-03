阿富汗难民被遣返后自尽 德内政部长遭批

（德国之声中文网）据德国内政部消息，这名难民是在国际移民组织（IOM）在喀布尔的一个收容所自杀的，一周前他被从德国汉堡遣返回阿富汗。国际移民组织也证实了这一消息。

这名23岁的男子来自阿富汗北部的巴尔克省（Balkh）。据援助组织"支援难民"（Pro Asyl）称，被遣返前他已在德国生活了8年。他的尸体被发现的收容所，是为那些被遣返后不知何去何从的人提供的临时住所。

这名阿富汗人属于最近从德国被遣返的一批难民。德国内政部长泽霍费尔日前还对这一次人数相对较多的遣返表示满意。他说："恰巧在我69岁生日这一天有69人--这个数字可不是我定的--被遣返阿富汗。这一规模远高于此前通常的情况。"

"支援难民"组织的美索维奇（Bernd Mesovic）对德国之声表示，鉴于阿富汗糟糕的安全形势，该组织认为向该国遣返难民原则上是让人不能接受的。尤其是那些离开故乡多年的青年男性，对当地的现实已缺乏了解，在充斥国内逃难者的大城市，他们几乎无法靠自己的力量生存下去。

难民在喀布尔求生存难度可想而知

德国联邦议院左翼党议员叶尔普克（Ulla Jelpke）呼吁停止向阿富汗遣返避难申请者。她对德新社说，那里的情况每况愈下，可德国却扩大遣返规模。"出现事关人命的后果，只是迟早的问题"。

"在这桩自杀事件的背景下，泽霍费尔公开对在自己69岁生日有69个阿富汗人被遣返表示高兴，越发令人作呕。"她还说，泽霍费尔的"人道缺失显然已经不可救药"，并呼吁总理默克尔将其从内阁除名。

叶宣/达扬（德新社、路透社等）