“阿富汗错过了无法复制的历史机遇”

（德国之声中文网）周二，塔利班发言人宣布在阿富汗成立临时政府，并公布了内阁高层名单。在此前一天，塔利班刚刚宣告夺取北部的潘杰希尔省，击败了那里的武装抵抗力量。尽管塔利班声称此次掌权后，执政方式将与上世纪90年代截然不同，但是这份内阁名单上，仍然有多名保守派的元老级人物。塔利班最高领导人称，新政府将遵从伊斯兰沙里亚法。阿富汗也从过去的"共和国"改为"伊斯兰酋长国"。

在同一天，曾效力于阿富汗前总统卡尔扎伊的一位前高官在接受德国之声采访时指出，"如果塔利班始终坚持当前这种纯粹和单一的治理方式，那么他们将在执政过程中面临巨大困难"。

"治理今日的阿富汗并非易事。上世纪90年代是截然不同的时代。反抗力量会一直存在"，曾为卡尔扎伊担任政策顾问以及副外长的鲁丁（Jawed Ludin）在接受德国之声Conflict Zone电视节目主持人Tim Sebastian采访时如是说。

他认为塔利班这次组建临时政府，没有将一些技术官僚纳入内阁是一个"历史性的错误"。"他们完全可以让一些全新的面孔加入，这会给人们带来更多的信心和信赖感"。

阿富汗政府为何在短时间内土崩瓦解？

在与德国之声主持人的对话中，鲁丁承认自己和前总统卡尔扎伊犯下了错误，加速了阿富汗民主共和国的垮台。"在（卡尔扎伊）任期内，我们应该把国家基础建立得更加坚实，如果能做到这一点，我们今天就不会落到这步田地了……我们可能没有做好自己的工作。"

在主持人问到针对卡尔扎伊的腐败指控时，鲁丁回应道："我不认为他个人存在腐败问题。我想他在当时犯的错误，就是把国家的统一看得比改革和构建国家基础更重要了。"

对于卡尔扎伊的继任者--在塔利班兵临城下时逃跑的前总统加尼，鲁丁也提出了毫不客气的批评："走到今天这一步，很大一部分也是阿富汗人自己造成的。我想，我们阿富汗人有时候就是没有那么勇于承担应有的责任吧。"

这位阿富汗政府前顾问认为，过去的20年对于阿富汗来说是一次"无法复制的历史机遇"，"我们原本可以让我们的国家成为一个良好运转的正常社会，但我们失败了，腐败就是原因之一。但我认为还有其它的原因……我们遇到的领导危机，还有政治精英没有真正的挺身而出等等。"

西方的影响力一去不复返？

对于西方国家还能否对塔利班新政府施加影响力，鲁丁不抱有乐观态度："塔利班认为自己完全没必要去认真倾听西方的话语，因为对他们来说，和西方国家建立关系是可有可无的事情。"

他也对美国及其盟友的撤军方式提出批评："西方驻军的撤离并不一定要以塔利班军事胜利和攻占喀布尔的结局收场。这一切原本可以用更负责任的方式来进行。……美国人也可以用更好的方式来处理这个他们积极推动了近三年的和平进程……这样的场景原本是可以避免的。"

鲁丁认为，关键的失误来自美国前总统特朗普在2020年2月和塔利班达成的协议。"谈判进行得很好，只是美国过早地撤走了他们在战场上和外交领域的杠杆，达成了这样一份基本等同于赋予塔利班一切权力的协议。"

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