阿富汗：释放塔利班囚犯 美国说了不算

（德国之声中文网）美国和塔利班于周六（2月29日）在卡塔尔签署了一项旨在结束阿富汗战争的重要协议。签署双方都称该协议是具有历史意义的裡程碑，是饱经战祸的阿富汗实现和平的重要一步。

阿富汗政府虽然没有直接参与协议签署，但是却派遣了一支代表团见证了在多哈举行的签署仪式。阿富汗总统贾尼（Ashraf Ghani）周日表示，无法保证执行释放5000名塔利班囚犯的要求。贾尼在喀布尔举行的新闻发布会上指出："阿富汗的内部谈判中可以加入对此事项的讨论，但是不能将此作为对话的先决条件。"贾尼补充道，释放塔利班囚犯"属于阿富汗政府而非美国政府的职权范围"。

根据美国和塔利班签署的协议，在3月10日前，美方与阿富汗政府会释放最多5000名囚犯，塔利班则会释放最多1000名囚犯。

该协议的重要内容还包括美军从阿富汗逐步撤军，美国将在135天之内，从目前驻扎在阿富汗的1.2万名士兵中撤出8600人。作为对应条件，塔利班则承诺不再让阿富汗成为恐怖分子的庇护所，并与喀布尔政府进行和平谈判。包括塔利班在内的阿富汗各方将于3月10日开始内部谈判，讨论"完全和永久停火"的时间和方式。如果塔利班严格履行协议条款，美军将在14个月内完全撤出阿富汗。

美国和塔利班的代表在多哈签署了协议

最终目标：全面停火

根据联合国网站消息，联合国秘书长古特雷斯周六就该和平协议发表声明，对实现阿富汗"持久政治解决方案"的努力表示赞许，声明称"今天在多哈和喀布尔所发生的一切，标志着各方在这一领域的重要进展。" 古特雷斯还希望"阿富汗人民对于和平的深切渴望"能够通过由阿富汗人主导的包容性进程得到实现，希望阿富汗的妇女和青年能够真正参与其中。他在声明中重申，"联合国致力于支持阿富汗的政府和人民"。

在此次协议签署前，阿富汗经历了暴力减少、较为平静的七天。阿富汗总统贾尼周日还表示，阿富汗将继续减少暴力，以至最终达成全面停火的目标。他说："米勒(Scott Miller)上将已要求塔利班如此行事"。他口中的米勒上将是美国驻阿富汗部队指挥官。但是，加尼对即将举行阿富汗内部谈判持怀疑态度。

此前，塔利班多次称阿富汗政府为美国的"傀儡"，一直拒绝与他们直接对话。观察者认为，阿富汗境内达成和平谈判至少需要一年或一年半的时间。

安静/任琛 (路透社, 法新社，联合国新闻)