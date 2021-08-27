阿富汗连续两天发生炸弹袭击

（德国之声中文网）阿富汗警方说，周五（4月22日）在昆都士市北部的伊玛目萨希布区西坎达尔（Mawlavi Sikandar）清真寺发生爆炸事件。

塔利班文化和信息部副部长穆贾希德（Zabihullah Mujahid）说，在伊玛目萨希布区发生的这起爆炸事件造成至少33人死亡，43人受伤。他说，许多受害者都是学生。

穆贾希德在推特上写道：“这些事件的行凶者是……邪恶分子，我们正在加紧逮捕和惩处他们。”

目击者说，爆炸发生在人们聚集祷告的时候。一位目击者说：“伤亡十分惨重，大约有30至40人受伤和死亡。”到目前为止，没有人声称对这次爆炸事件负责。

在这次爆炸发生前，恐怖组织IS-K周四在阿富汗各地发动了三起炸弹袭击。IS-K是恐怖组织“伊斯兰国”（IS）的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊”。“K” 代表历史地名"呼罗珊"（Khorasan），其范围涵盖现今的阿富汗。

周五，IS-K发布了一份声明，称其行动人员在马扎里沙里夫一座清真寺里安放了一个装满炸药的袋子，并通过遥控引爆。爆炸造成至少有12名礼拜者死亡，58人受伤。

塔利班官员周五说，他们已经逮捕了马扎里沙里夫袭击事件的“主谋”。

马扎里沙里夫清真寺爆炸案是周四当天发生的三起袭击事件中最致命的一起。当天早些时候，阿富汗首都喀布尔一所学校外的路边炸弹爆炸造成两名儿童受伤。另外一起爆炸事件造成塔利班政府雇佣的11名机械师受伤。

恐怖组织IS-K频频发动袭击

阿富汗统治集团塔利班声称已击败了IS-K的伊斯兰激进分子。但分析家们认为，该组织仍然是一个严重的安全挑战。

2021年5月，该组织对一个产房发起攻击——杀死24名孕妇和婴儿；还对一所女子学校进行汽车炸弹袭击，造成90人死亡，240人受伤，大多数死伤者是11至15岁的年轻女孩。

2021年8月，IS-K在喀布尔国际机场发起了一次炸弹袭击，杀死了160多名逃难者。当时美国和西方盟友正在撤离阿富汗。13名美国军事人员也在这次袭击中丧生。

11月，塔利班对IS-K的藏身之处进行了袭击，使得该组织的活动大幅下降。然而，这一趋势在过去几周发生了变化，该组织在阿富汗和邻国巴基斯坦发起多次袭击。

本月早些时候，阿富汗首都喀布尔的一所学校发生爆炸，造成至少7名学生死亡，数人受伤。

3月，该组织袭击了巴基斯坦白沙瓦的一座清真寺，造成超过65人死亡，还对巴基斯坦安全部队进行了攻击。

周四，巴基斯坦第三大城市费萨拉巴德市警方向居民发出警告：“据悉，IS-K计划在费萨拉巴德开展恐怖活动。”当局建议市民“保持高度警惕”，但没有提供进一步的细节。

（法新社、美联社）

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