 阿富汗课堂新规：男女分开 视线隔断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2021

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时政风云

阿富汗课堂新规：男女分开 视线隔断

塔利班政府颁布了限制女性在教育场所活动的新规定，包括女生须严格遵守着装规范戴头巾以及男女座位隔开。

Afghanistan | Trennung von weiblichen und männlichen Studenten an der Universität Kabul

按照塔利班的新规定，课堂上男女生保持距离

（德国之声中文网）塔利班政府的教育部长哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）周日（9月12日）在一场新闻发布会上宣布了一系列涉及女性教育的新规定。按照新规，在大学课堂，男女学生必须严格隔开。

哈卡尼表示，男女一同参加授课“不符合伊斯兰教的基本原则，也不符合阿富汗的民族价值观以及风俗传统”。他表示，大学校园应实行性别隔离，此外，大学应给男生和女生安排不同的上课时间，或确保教室从中间隔开，并根据性别来划分座位。

塔利班此前曾表示，希望由女性教师给女生上课，如果没有这一可能，则男教师和女学生的班级必须遵守伊斯兰律法“沙里亚”。新的教育部长还表示，佩戴头巾将是强制性着装规范的一部分。

他强调，有关措施并不是要让人们回到20年前塔利班上一次统治阿富汗的时代。当时女性，甚至女孩完全不允许上学接受教育。哈卡尼说，塔利班政府将在现有基础上发展教育。

Afghanistan | Trennung von weiblichen und männlichen Studenten an der Universität Kabul

一道布帘，男女授受不亲

周末以来，网络媒体上出现了不少来自阿富汗大学校园的视频和照片，显示课堂上已经实施男女分座，中间挂起布帘。有些画面上，女生身着普通罩袍和头巾（希嘉布），有的画面上女生一律是宽大黑袍和遮面头巾（尼卡布）。有报道称，学校还规定了男女生错开的入场和退场时间，已避免正面接触。

有关报道和图像在全球上引发关注和讨论。在中国社交媒体上也有不少网友对阿富汗女性的处境发表评论。有人为她们感到愤懑，指责塔利班“根本就没想过跟极端教义切割”，是“与显得社会格格不入的极端份子”。有人分别贴出阿富汗和伊朗女性几十年前和今天的图片，感慨神权国家女性被压迫的命运：“上世纪六七十年代的伊朗与阿富汗的女性和现在的妇女。从孔雀开屏到鸦默雀静的变迁。”

也有网友觉得塔利班的这种做法 “大概率就是在作秀”，并且认为“对于一个塔利班政权来说，这一幕已经非常开明，非常世俗化了，是很值得国际社会表示肯定的。在沙特，女性也是到2009年才被允许与男性在同一个教室上课的。”

Kabul | Konflikt in Afghanistan - Frauen demonstrieren für Taliban

喀布尔大学妇女集会支持塔利班

另一条广为流传的视频消息称数十名女性在喀布尔大学集会，支持塔利班的政策，画面上的女性发言者全身黑袍、黑手套，面部完全被头巾遮盖，有人打出“支持阿富汗伊斯兰酋长国”、“我们的权益是安全的”等打印的英文标语。

中国网友对上述画面颇有质疑，有微博用户写道：“阿富汗女生被拿枪的男人组织起来，上街支持拥护戴黑头巾。”“我有个疑问，就是塔可以用男人伪装成女性去假装游行支持吗？感觉操作起来玩完全不会被发现啊。”

上周六，塔利班组建的新政府已正式就职，喀布尔的总统府升起了塔利班的旗帜。此前，塔利班已禁止妇女参加体育活动。走上街头参加抗议示威、要求平等权利的女性以及进行报道的阿富汗记者遭到塔利班安全力量的殴打。

观看视频 02:11

阿富汗记者指控塔利班殴打虐待



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