阿富汗袭击案件 美军展开报复

(德国之声中文网)美军中央司令部(Centcom)通报称，在楠格哈尔省，美军无人机对"伊斯兰国呼罗珊"的一名"策划人"进行了报复性军事行动。中央司令部一名发言人表示，"初步迹象显示，我们已经击毙了目标，且并没有获知平民伤亡的消息。"

此前，美国总统拜登已经宣布要就喀布尔机场遭袭案件进行报复，他说："我们不会忘记这件事，我们将追剿你们，让你们付出代价"。拜登的发言人萨基(Jen Psaki)8月27日也再次强调："总统已经明确表示，他不希望那些人活着"。8月26日的爆炸造成了180余人丧生，其中包括13名美军士兵。恐怖组织"伊斯兰国"在阿富汗的分支"伊斯兰国呼罗珊"(IS-K)宣布对爆炸袭击负责。

目前，美国驻喀布尔大使馆再次发出安全警示，要求美国公民立刻远离喀布尔机场的大门。大使馆在其网站上刊登了这则并没有太多详细信息的警示。在8月26日的爆炸袭击案前，美国驻阿大使馆也曾发布过类似的安全警示。

拜登总统的发言人萨基指出，接下来的几天将是撤离行动"最危险的时刻"。美国国家安全顾问也认为"很有可能"发生更多的袭击。五角大楼发言人科尔比(John Kirby)则透露，在喀布尔机场存在"确切且可信的风险"。不过美国军方强调，撤离航班将持续到"最后一刻"。

美国考虑和塔利班合作

根据美军的说法，在喀布尔机场至少还有5000人等候撤离，而距离既定8月31日的撤离期限仅剩短短3天时间。五角大楼发言人科尔比强调，喀布尔机场依然处于"美军的完全控制下"，从而驳斥了塔利班已经接管机场之说法。"塔利班既没有控制机场大门，也没有控制机场的运营。"

白宫发言人萨基则强调，在完成撤离后，美国将不得不和塔利班在某些领域展开合作，以便让更多的人依然有离开阿富汗的机会。"塔利班掌控了阿富汗的大部分地区，这是现实。"

美国、俄罗斯、中国等多个国家近期都强调，应竭力阻止阿富汗成为恐怖组织的庇护所。而打击"伊斯兰国呼罗珊"这样的恐怖组织，就绕不开与塔利班的合作。

(路透社、德新社、法新社)

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



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