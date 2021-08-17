 阿富汗艺术家：“失望、痛苦、愤怒” | 文化经纬 | DW | 22.08.2021

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文化经纬

阿富汗艺术家：“失望、痛苦、愤怒”

因害怕塔利班，阿富汗艺术家中有很多人毁掉了自己的作品，另一些人则创作新作品——以示抗议。

过去 20 年，涂鸦场景在该国蓬勃发展，而现在，艺术家们不得不隐名埋姓

过去 20 年，涂鸦场景在该国蓬勃发展，而现在，艺术家们不得不隐名埋姓

（德国之声中文网）在就塔利班夺取了阿富汗政权接受德国之声采访时，在德国的阿富汗女权人士、时装设计师努尔（Laila Noor）愤愤不平地指出，"世界诸强以为可以用武力、武器和金钱来规范一切。但是，在做任何事情之前，你应先熟悉这个国家的传统和历史。"

她说，"你应有敏感性，并问问自己：对这个国家的人民，什么才是重要的？这些野蛮人（塔利班） 不要艺术和文化，但在阿富汗，重视和艺术和文化的大有人在。正是他们需要支持和，需要获得人身安全。他们不应该任由那些不尊重艺术、文化或女性的人摆布。"  

观看视频 01:26

塔利班卷土重来 阿富汗女性忧心忡忡

曾在 2013 年至 2015 年担任奥巴马总统幕僚的美国前国防部长黑格尔（Chuck Hagel）也有类似结论。他对美国有线电视新闻网说，"我们根本不了解阿富汗的历史。我们不了解那个文化。我们不了解那个宗教。我们从未能理解部落意识。"

"深深失望"

这些日子里，来自世界各地的阿富汗艺术家和文化工作者提出批评性问题，尤其指责美国和西方国家要对所发生的事情负责。 

侯赛尼（Khaled Hosseini ）是《追风筝的人》、《一千个奇妙太阳》等畅销书的作者，是在 Twitter 上对局势发表评论的著名阿富汗人之一。

  

美国籍的侯赛尼以书面形式回答了德国之声的采访请求。这位出生在喀布尔的作者对事情发展到这一步非常痛心。他说，他"对这个国家深感失望，深为忧虑。" 他认为，过去 20 年来建设和平的努力有积极成果，但相关进展有可能毁于一旦。

这位著名作家说，"美国和整个国际社会必须采取行动防止阿富汗发生人道主义危机。必须向塔利班施压，要求其尊重阿富汗人，尤其是妇女和女童的基本权利，不对阿富汗公民使用暴力。"

跌回误以为已属过去的时代  

德国之声联系了仍在阿富汗的多位艺术家和电影制作人。他们说他们躲了起来，并试图把自己的作品从互联网上撤下。他们中的大多数都无意在现有局势下接受采访。  

帐篷营地里逃离塔利班政权的人  

帐篷营地里逃离塔利班政权的人  

8 月 16 日，在德国之声"艺术与文化"节目中，现住柏林的阿富汗设计师沙利齐（ Shamayel Pawthkhameh Shalizi ）谈到了无法离开阿富汗的亲友。 她说："从经历过塔利班时代的人那里，我听到了很多与恐慌、害怕和心理梦魇创伤有关的消息。阿富汗人认为现在是回到了他们从未想过还会重返的那个时代。"

沙利齐说，阿富汗的音乐家朋友们现正拆除自己的工作室、把所有的作品都藏起来。另有一些与她有联系艺术家则仍在喀布尔制作音乐或喷洒涂鸦，继续将艺术作为一种抵抗形式--"作为一首绝唱"，作为进入地下之前的最后一幕。

8 月 13 日，电影制片人卡利米（ Sahraa Karimi ）在社交媒体上发出一封公开信，寻求国际社会帮助。她写道："只要塔利班上台，就会禁止所有艺术。我本人以及其他电影制作人可能会出现在其封杀名单上。"

这位导演推文说，她已成功逃离阿富汗。

观看视频 01:53

美军在阿富汗:从胜利走向新的胜利!?

"他们是同一个塔利班"

在德活动人士努尔报告说，镇压已经开始 。她的组织"阿富汗妇女网"在阿富汗贫困地区开办了几所学校。现在，教育设施已经关闭，出于恐惧，妇女和女孩留在家中。

努尔指出，头六个月，塔利班政权或会有所克制，因为它有赖于国际援助。而此后，它就会开始限制人民的权利。 

这位艺术家表示，"我不知道他们是怎么样的人，他们杀女人，却是被一个女人带到这个世界上来的呀。他们不尊重自己的姐妹和母亲，在他们眼里，艺术和文化只是罪恶。"　努尔指出，"20年前，是塔利班摧毁了我们在巴米扬的世界遗产"。

她表示，国际社会进入阿富汗，本该找到解决问题的国际方案，而不是在20年后全面撤退、抛弃阿富汗人民。她说： "请理解阿富汗人内心的失望、痛苦和愤怒。"

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    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    佛教中心巴米扬谷

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    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

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  • A view overlooking Bamiyan from the upper interior of one the ancient Buddha statues on the outskirts of Bamiyan

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    玄奘的记述

    公元七世纪，佛教高僧玄奘从天竺返回中国。玄奘曾途经巴米扬谷，并在《大唐西域记》中记述其见闻，其中描述西大佛的文字如下：“王城东北山阿，有立佛石像，高百四五十尺。金色晃曜，宝饰焕烂。” 对于东大佛的描述则是：“东有伽蓝，此国先王之所建也。伽蓝东有钥石释迦佛立像，高百余尺。分身别铸，总合成立。”

  • The largest statue was 53 meters high and represented the Buddha Dipamkara, the igniter of the lights. According to art historians, it combined various stylistic features of Buddhist art with those of the Hellenistic tradition.

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    混合式风格

    最大的佛像“西大佛”高达53米，刻画的是燃灯佛的形象。根据艺术史学家的研究，这尊佛像结合了佛教艺术和希腊文化传统的风格特征。

  • Bamiyan Valley landscape

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    从旅游胜地到战场

    尽管巴米扬谷在公元1000年左右经历伊斯兰化，佛像依旧耸立于此。在20世纪，直至1979年苏联占领此地前，此处一直是旅游胜地。在随后长达10年的战争中，巴米扬谷的洞穴被作为弹药库使用。苏联军队与美国支持的“圣战”武装在这个具重要战略意义的山谷爆发激烈战斗。

  • Taliban men

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    塔利班的怒火

    2001年3月，夺下阿富汗政权的塔利班以炮弹炸毁巴米扬大佛。极端伊斯兰组织塔利班反对任何形式的偶像崇拜。尽管巴米扬大佛早已不再获得宗教崇敬，仍难逃被摧毁的命运。塔利班也破坏了位于喀布尔的国家博物馆。

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