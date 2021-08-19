阿富汗现塔利班抗议潮 欧盟忧中俄掌控局势

(德国之声中文网) 阿富汗在周四 (8月19日)出现更多反对塔利班接管的声音，相关抗议活动蔓延到更多城市，包括首都喀布尔。塔利班则呼吁阿富汗的阿訇，也就是伊斯兰宗教场所的首领，在周五祈祷时敦促人民团结，

8月19日是阿富汗独立纪念日，社交媒体视频显示，喀布尔一群百人队伍挥舞着黑色、红色和绿色的国旗庆祝1919年脱离英国控制而独立的这一天。他们喊道：「我们的国旗，我们的骄傲。」在其他地方的一些抗议活动中，有媒体报道，人们撕毁了有伊斯兰教的誓言 (Shahada)的塔利班白旗，一名目击者称，喀布尔的集会附近有枪声，似乎是塔利班向空中开火。

自塔利班掌权以来，喀布尔发生了多起汽车和入室盗窃事件。目击者19日告诉德新社，冒充塔利班成员的人进入他们家，抢走了汽车和摩托车。塔利班则强调，没有塔利班战士会进入私人住宅和征用车辆，还多次公布电话号码，供民众在发生安全事件时拨打。

而到19日，喀布尔机场周围继续出现混乱，各国都在设法疏散公民和当地工作人员。两名受雇于国际组织的当地人告诉德新社，通往机场的道路被堵塞，部分路段无法通行，而且美军不让他们进入机场大楼。

美国有线电视新闻网（CNN）记者沃德（Clarissa Ward）是少数仍在喀布尔的外国记者，她称情况「完全混乱」。据她说，人们把婴儿抛到机场的围栏上方，要求里面的士兵把孩子带到安全的地方。她也说，塔利班用鞭子和枪支来阻挡人们进入机场。

还有报道称，阿富汗其他城市也有进一步的抗议活动。根据社交媒体上发布的视频，一些示威活动以塔利班的枪声结束，据当地记者说，霍斯特市实行了宵禁。而根据路透社，一名目击者表示，塔利班武装分子向东部城市阿萨达巴德的人群开枪，造成数人死亡。目前尚不清楚阿萨达巴德的伤亡是由塔利班的射击还是由踩踏造成的。

路透社引述证人萨利姆（Mohammed Salim）的说法提到：「数以百计的人涌上了街头。起初我很害怕，不想去，但当我看到我的一个邻居加入进来时，我拿出了我家里的旗子。在塔利班的踩踏和射击中，有几个人被杀和受伤。」

贾拉拉巴德市和同样位于东部的帕克蒂亚省也爆发了抗议活动。虽然一些反对塔利班示威活动规模不大，但与成千上万寻求逃离该国的人的绝望行动结合起来看，显示了塔利班在国家治理上面临的挑战。

北约和塔利班官员说，喀布尔在很大程度上是平静的，但有12人在机场及其周围被杀。美国军方则说，现在有5200多名美军守卫着喀布尔机场，该设施的多个登机口现已开放，同时美国战斗机也在该市上空飞行，以确保外交官和平民包括一些阿富汗公民的撤离行动的安全。

美国国务院发言人普莱斯说，目前有6千名「完全通过检查程序」的人在喀布尔机场，并将很快登上飞机。一位消息人士告诉路透社，白宫官员在一次国会简报会上说，美国已经撤离了6741人，包括1792名美国公民和合法永久居民。

白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)在接受美国全国广播公司(NBC)新闻采访时说，美国正 「全神贯注 」地关注 「伊斯兰国 」等组织在疏散过程中 「可能发生的恐怖袭击」。

国际社会回应

当国际社会继续震惊地注视着阿富汗发生的事件时，目前担任20国集团主席的意大利政府提议召开世界20个最大经济体的紧急峰会来讨论这一局势。

同时，中国表示希望阿富汗的塔利班领导层能够更加温和。外交部发言人华春莹提到了这个激进的伊斯兰组织最近发表的声明，表明他们打算组建一个开放和包容的政府，尊重妇女的工作和言论自由的权利。

她说：「我们鼓励并希望阿塔将其积极表态落到实处，同阿各党派、各民族团结起来，尽快通过对话协商建立符合阿富汗自身国情、得到人民支持、广泛包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策。遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，建立持久和平。」

面对中国和俄罗斯很可能承认塔利班，从而改变阿富汗的地缘政治力量平衡，欧盟外交事务负责人博雷尔19日说不能让中和俄控制局势，他强调「，西方在完成撤军后将不得不在外交上加强努力」。

七国集团外长们呼吁国际社会作出一致的反应，以防止危机恶化，包括俄罗斯在内的国家都对此表示赞同。中国说，世界应该支持阿富汗，而不是对其施压。中国外交部长王毅在电话中告诉英国，在阿富汗走向新政府的过程中，世界应该引导和支持阿富汗，而不是给它施加更多压力。

观看视频 02:39 一个视频 看懂塔利班简史

英国居中斡旋

英国目前担任七国集团的轮值领导人，该集团还包括美国、意大利、法国、德国、日本和加拿大。

英国外交部长多拉布(Dominic Raab)在一份声明中说，七国集团外长8月19日敦促国际社会团结起来应对阿富汗危机，防止危机升级。声明中说：「七国集团部长呼吁国际社会带着共同的使命一同防止阿富汗的危机升级。」

声明也提到：「阿富汗的危机需要国际社会作出回应，包括就阿富汗和该地区面临的关键问题进行深入接触：与受影响最大的阿富汗人、冲突各方、联合国安理会、20国集团、国际捐助者以及阿富汗的地区邻国进行接触。」

此外，英国在8月18日表示，今年将把对阿富汗的人道主义和发展援助增加一倍，达到2.86亿英镑（3.9亿美元）。

英国驻美国大使皮尔斯（Karen Pierce）说，英国希望利用下周的七国集团领导人会议来制定相关规章，讨论「如何维护我们已经取得的成果，以及如何阻止阿富汗成为恐怖活动的滋生地」。

皮尔斯告诉广播公司NPR，自从北约同意从阿富汗撤军的决定以来，英国和美国几乎每天都在与拜登政府接触。

她说，英国希望在接受阿富汗新政府的问题上与合作伙伴和盟友进行协调，「以便我们都在相同的基础上工作，以便我们都明白我们要优先考虑反恐、人权、地区稳定和人道主义问题」。

另外，拉布19日说，英国和土耳其正在阿富汗合作，以确保疏散工作继续安全进行。他感谢土耳其承诺与英国军队一起保护喀布尔机场。

塔利班的黑名单？

路透社报导，一个挪威情报组织的报告说，塔利班已经开始围捕与阿富汗前政府或支持前政府的美国领导的部队有关的阿富汗人。一些阿富汗记者的投诉使当地人对于塔利班允许独立媒体的保证产生怀疑。

美国众议员克罗 (Jason Crow)一直在美国国会领导加速疏散与美国有联系的阿富汗人。他表示，塔利班正在利用阿富汗国家安全局的档案来识别为美国工作的阿富汗人。他说：「他们正在有条不紊地加紧努力围捕这些人...有人给我发了塔利班在他们的公寓楼外寻找他们的照片。」

克罗担心，美国政府在8月31日结束撤离行动后，会让10多万处于危险中的阿富汗人和家人面临塔利班报复的危险。

脸书、推特和LinkedIn表示，他们已经采取行动保护阿富汗公民的账户，以保护他们在塔利班接管期间不会成为目标。

随着美国和其他外国军队的撤离，塔利班迅速征服了阿富汗，许多地方出现了权力真空。第一副总统萨利赫 (Amrullah Saleh)8月17日说他是总统加尼总统出逃后的 「合法看守总统」，并在推特上写道。 「向那些扛着国旗，从而代表着国家尊严的人致敬。」

2001年被疑似基地组织武装分子杀害的游击队领导人马苏德(Ahmad Shah Massoud)的儿子艾哈迈德·马苏德则在《华盛顿邮报》的专栏文章中写道：「准备追随我父亲的脚步，与圣战战士们一起再次挑战塔利班。」

政治情势混乱的阿富汗面临重重危机。联合国人道主义事务协调厅（OCHA）19日表示，至少还需要7亿欧元（8.18亿美元）来开展今年剩余时间的工作。联合国也估计，阿富汗约有350万人流离失所，其中仅今年年初就有55万人，还警告说，干旱和小麦歉收可能导致该国严重的粮食短缺。

(路透社、德新社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。