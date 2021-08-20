阿富汗狼狈疏散导致拜登民意下跌 普京忧激进份子冒充难民

（德国之声中文网）据德国联邦国防军称，周一有不明身份的武装分子袭击喀布尔机场北门，同阿富汗安全力量发生了交火。3名阿富汗安全人员死亡，一人死亡。美军和德军士兵也参与了阻击行动。

机场外仍有数千人等待，希望随同外军撤离。据美国官方公布的数字，一周以来美军已将25000多人转移到安全地点。撤离行动至少还将持续一周。

鉴于喀布尔混乱不堪的悲剧性场面和撤离行动进展不顺，美国民众对拜登总统的支持率明显下跌。据哥伦比亚广播公司（CBS）委托民调机构 YouGov于上周进行的一项问卷调查，只有50%的受访美国人对拜登的工作表示满意，而在7月份这一比例还有58%，今年3月甚至达到62%。 74%的人认为美国从阿富汗的撤离组织得很糟糕，尽管有63%的受访者赞成撤军。

或延长空运撤离期限

美国总统拜登22日在白宫的一场演讲中谈到了阿富汗的局势，表示他的首要任务是尽快将滞留在阿富汗的美国人带回家。他补充说，美国正在努力让阿富汗伙伴和北约盟国的国民回家。拜登说，他仍然希望空运疏散能在8月31日的最后期限前结束，但也说美国可能延长空运疏散的时间。

他说，无论如何，从喀布尔撤离都将是「艰难和痛苦的」，并说他对试图离开阿富汗的当地人民感到「心痛」。拜登表示，他的政府正在监测来自所谓「伊斯兰国」（IS）等组织可能的安全威胁。他指出，被疏散到美国的阿富汗人将接受背景调查。

他重申，他不信任塔利班，但该组织迄今没有对美国军队采取任何行动。他说，根据塔利班的行为，可能有必要对其进行制裁。

拜登指出，周末约有11000人从喀布尔撤离，他仍然致力于协助所有想离开阿富汗的美国人离开。他说：「我们正在努力工作，尽可能地快点让人们离开。这就是我们的任务。这就是我们的目标。」

拜登还说，他正在启动由商业航空公司提供的民用储备机队，以帮助将撤离人员从第三国的中途站转移到美国。根据美联社统计，目前仍有数以万计的人在等待加入空运撤离阿富汗的行动，但基於安全问题和美国的官方程序，空运撤离的工作进展缓慢。

拜登重申，美军已经设法改善了美国人和其他寻求搭乘航班的人进入机场的条件。他表示，机场周边目前有一个所谓的「安全区」。他说：「我不打算谈论我们正在进行的战术改变，以确保我们尽可能地维持安全。我们不断增加了进入机场的合理通道，更多的人可以安全地到达那里。这仍然是一个危险的行动，但我不想详述我们是如何做到这一点的。」

后来拜登补充说，美国已经与塔利班进行很多讨论，声称塔利班在协助扩大机场周边地区这个部分算配合。他表示，在喀布尔的美国人社群正被更有效和安全地转移到机场，但他没有提供细节。他断言：「任何想回家的美国人都可以回家。」

英国本周预计疏散6000人

据《泰晤士报》报道，英国计画在未来几天从阿富汗撤离多达6000人，该计画显示23日起，英国从阿富汗撤离该国公民与阿富汗公民的工作将加速。英国军方已将原订周二启程的最后一个皇家空军撤离航班的期限延长至本周五或周六。根据英国国防部的数字，自8月13日以来，英国已经从阿富汗疏散了5700多人。

此外，英国计划呼吁世界领导人考虑对塔利班实施新的制裁。消息人士告诉路透社，英国首相约翰逊(Boris Johnson)将在周二(8月24日)与七国集团领袖召开的会议中讨论阿富汗危机，并向其他成员国提出对塔利班施行新制裁的建议。

英国认为，如果塔利班侵犯人权，七国集团应该考虑经济制裁和扣留援助。一位不愿透露姓名的英国政府官员和另一位西方外交官表示，外界还担心塔利班会允许其领土被武装分子作为避难所。

当周日被问到如果塔利班实施虐待行为，他是否会支持英国推动制裁时，美国总统拜登说：「答案是肯定的。这取决于他们的行为。」

普京针对阿富汗难民提出警告

同日，俄罗斯总统普京表示，一些激进分子可能冒充阿富汗难民。他对俄罗斯官员说：「我们的西方伙伴不断提出在获得前往美国或其他国家的签证之前，将阿富汗难民安置在中亚国家的建议。但这些难民中会有哪些人呢？我们怎么能知道他们是谁呢？」

他声称，可能有几十万或几百万的阿富汗人可能想要离开这个国家。普京指出，俄罗斯与其中亚盟友之间没有签证限制，并表示莫斯科不希望激进分子以难民的名义再次出现在俄罗斯。

他表示：「我们不想重复我们在90年代和2000年代中期的情况，当时北高加索地区有敌对行动。」

此外，世界卫生组织(WHO)和联合国儿童基金会(UNICEF)周日在一份声明中表示，国际社会有必要建立「人道主义空桥」，以帮助向阿富汗人民提供援助。

两个组织在声明说道：「世卫组织和联合国儿童基金会呼吁立即建立一座人道主义空桥，以便持续和不受阻碍地向阿富汗提供援助。我们还在与所有联合国和国际合作伙伴密切跟进，探讨加快援助物资运送的方案。」

这两个组织补充道，冲突丶流离失所丶干旱和新冠疫情都导致阿富汗复杂而绝望的局势。他们认为，人道救援机构需要得到支持和便利，以满足阿富汗巨大且不断增长的需求，并确保没有人因无法获得援助而不幸丧命。

(美联社、路透社)

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