阿富汗民族抵抗阵线：继续与塔利班战斗 

（德国之声中文网）阿富汗民族抵抗阵线领导人马苏德 （Ahmad Massoud）周六（9月4日）发表声明，将在最后一个仍处于拉锯战中的省份与塔利班继续战斗。

有报道称，位于首都喀布尔以北的潘杰希尔省已经落入塔利班手中。马苏德的声明显然是对这一报道的回应。

同时，8月15日夺取喀布尔的塔利班声称，他们将组建一个新政府。

马苏德在声明中说了些什么？

阿富汗民族抵抗阵线领导人马苏德在Facebook上写道："我们永远不会放弃为真主、自由和正义而战。"

他说，"这场斗争，就像潘杰希尔省一样，一直坚守到现在，而且......表明人们没有放弃他们的要求，没有放弃为真理而战。""我们的人民永远不会倦于对真理的信任，并将为建设一个繁荣、自由和独立的阿富汗而前进。"

马苏德是前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德(Ahmad Shah Massoud)之子。其父是反对塔利班前政权的骨干，在“9.11”袭击发生前两天被基地组织派遣的刺客用人肉炸弹杀害。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



潘杰希尔已落入塔利班之手？

和塔利班关系密切的消息人士周五声称，塔利班已经占领了潘杰希尔山谷，但无法立即证实。

美国公共广播电台NPR援引另一位民族抵抗阵线发言人纳扎里（Ali Nazary）的话否认了这一报道，称该谣言是塔利班的政治宣传。

身处美国某地的纳扎里说，潘杰希尔山谷 "没有被攻破"，"塔利班正面临着顽强的抵抗"。

喀布尔记者马蒂（Franz Marty）周六对德国之声说，塔利班没有正式宣布胜利，尽管喀布尔有一些人鸣枪庆贺。

"没有人正式确认这个消息，抵抗运动领导人也否认了这一点。"马蒂说："很难确认山谷内的情况，因为他们已经关闭了电话网络，我也无法和线人取得联系。"

阿富汗民族抵抗阵线是怎样的组织？

阿富汗民族抵抗阵线是一个反塔利班联盟，效忠的是约三周前被塔利班推翻的阿富汗前政府。

该组织实际控制着潘杰希尔省，并为此与塔利班进行激烈的战斗。这是阿富汗唯一不在塔利班统治下的省份。

阿富汗TOLO电视台援引已被推翻的阿富汗前政府副总统萨利赫的话说，最近几天的战斗非常激烈，双方都有人员死亡。

与此同时，试图找到和平解决方案的简短会谈已宣告失败。

抵抗组织发言人达什蒂（Fahim Dashti）说，塔利班向马苏德提供了一个新政府职位，但他拒绝了。

该组织要求所有种族群体公平地参与政治，呼吁保护妇女权利、言论自由和选举权利。

塔利班何时宣布成立新政府？

塔利班将在几天内组建新政府，最快也许就在本周末。要从叛乱武装力量转变为一个饱受战争蹂躏、严重依赖国际援助的国家的执政者，塔利班面临着巨大的挑战。

塔利班承诺建立一个包容的政府，以代表阿富汗复杂的民族构成。并且，与他们上次在1996年至2001年期间的执政相比，其伊斯兰教的形式不再那么极端。

塔利班领导人一再宣称，他们不会对反对者进行打击报复，妇女将会有机会接受教育和就业。 但许多阿富汗人对此深表怀疑，并担心过去二十年来获得的权利会再次丧失。

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