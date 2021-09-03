 阿富汗民族抵抗阵线：继续与塔利班战斗  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2021

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阿富汗民族抵抗阵线：继续与塔利班战斗 

塔利班宣称将很快组建新政府。在最后一个仍处于拉锯战中的省份，阿富汗民族抵抗阵线领导人表示将与塔利班继续战斗。 

Afghanistan, Panjshir | Widerstandskämpfer gegen die Taliban bei einem militärischen Training

（德国之声中文网）阿富汗民族抵抗阵线领导人马苏德 （Ahmad Massoud）周六（9月4日）发表声明，将在最后一个仍处于拉锯战中的省份与塔利班继续战斗。 

有报道称，位于首都喀布尔以北的潘杰希尔省已经落入塔利班手中。马苏德的声明显然是对这一报道的回应。 

同时，8月15日夺取喀布尔的塔利班声称，他们将组建一个新政府。 

马苏德在声明中说了些什么？ 

阿富汗民族抵抗阵线领导人马苏德在Facebook上写道："我们永远不会放弃为真主、自由和正义而战。" 

他说，"这场斗争，就像潘杰希尔省一样，一直坚守到现在，而且......表明人们没有放弃他们的要求，没有放弃为真理而战。""我们的人民永远不会倦于对真理的信任，并将为建设一个繁荣、自由和独立的阿富汗而前进。" 

马苏德是前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德(Ahmad Shah Massoud)之子。其父是反对塔利班前政权的骨干，在“9.11”袭击发生前两天被基地组织派遣的刺客用人肉炸弹杀害。 

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    “伊斯兰国呼罗珊分支”

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  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

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    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象

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    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象

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潘杰希尔已落入塔利班之手？ 

和塔利班关系密切的消息人士周五声称，塔利班已经占领了潘杰希尔山谷，但无法立即证实。 

美国公共广播电台NPR援引另一位民族抵抗阵线发言人纳扎里（Ali Nazary）的话否认了这一报道，称该谣言是塔利班的政治宣传。 

身处美国某地的纳扎里说，潘杰希尔山谷 "没有被攻破"，"塔利班正面临着顽强的抵抗"。 

喀布尔记者马蒂（Franz Marty）周六对德国之声说，塔利班没有正式宣布胜利，尽管喀布尔有一些人鸣枪庆贺。 

"没有人正式确认这个消息，抵抗运动领导人也否认了这一点。"马蒂说："很难确认山谷内的情况，因为他们已经关闭了电话网络，我也无法和线人取得联系。" 

Infografik Wer kontrolliert Afghanistan 31.8.2021 EN

阿富汗民族抵抗阵线是怎样的组织？ 

阿富汗民族抵抗阵线是一个反塔利班联盟，效忠的是约三周前被塔利班推翻的阿富汗前政府。 

该组织实际控制着潘杰希尔省，并为此与塔利班进行激烈的战斗。这是阿富汗唯一不在塔利班统治下的省份。 

阿富汗TOLO电视台援引已被推翻的阿富汗前政府副总统萨利赫的话说，最近几天的战斗非常激烈，双方都有人员死亡。 

与此同时，试图找到和平解决方案的简短会谈已宣告失败。 

抵抗组织发言人达什蒂（Fahim Dashti）说，塔利班向马苏德提供了一个新政府职位，但他拒绝了。 

该组织要求所有种族群体公平地参与政治，呼吁保护妇女权利、言论自由和选举权利。 

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德军驻扎阿富汗的这20年

塔利班何时宣布成立新政府？ 

塔利班将在几天内组建新政府，最快也许就在本周末。要从叛乱武装力量转变为一个饱受战争蹂躏、严重依赖国际援助的国家的执政者，塔利班面临着巨大的挑战。 

塔利班承诺建立一个包容的政府，以代表阿富汗复杂的民族构成。并且，与他们上次在1996年至2001年期间的执政相比，其伊斯兰教的形式不再那么极端。 

塔利班领导人一再宣称，他们不会对反对者进行打击报复，妇女将会有机会接受教育和就业。 但许多阿富汗人对此深表怀疑，并担心过去二十年来获得的权利会再次丧失。 

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