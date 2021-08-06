阿富汗政府发言人遭塔利班殺害

（德国之声中文网）阿富汗政府发言人梅纳帕尔（Daua Khan Menapal）本周五在进行祷告仪式时，于清真寺中遭枪杀而亡。由于阿富汗军方增加空袭，激进的伊斯兰塔利班民兵组织前几天已宣布要对政府进行报复，杀害高层官员。

阿富汗内政部证实了塔利班的一项声明：政府的首席发言人梅纳帕尔遭到塔利班成员枪杀而死。梅纳帕尔也是阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）的团队成员，他在星期五的祷告仪式中被杀，塔利班称其为一个有针对性的惩罚行动。

为了削弱总统加尼带领的民选且受西方支持的政府，塔利班多次发动攻击，梅纳帕尔被杀是其中最新一起的事件。其他受害者还包括了社运人士、记者、公务员和法官等。

塔利班占领首座省会城市

阿富汗军队目前正在数个战线上与塔利班作战。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区。他们也成功占领了阿富汗西南部、尼姆鲁兹省首府扎兰季（Sarandsch）。当地官员表示，扎兰季是个位于伊朗边境的小城市，但其地理位置相当重要，而塔利班几乎没有经过战斗就轻易占领该市。

媒体：德国与塔利班举行秘密会谈

与此同时，塔利班和阿富汗政府在卡塔尔首都多哈的会谈已经持续了几个月，但却陷入了僵局。据德国电视二台和《图片报》报道，德国政府的代表上周也在多哈与塔利班举行了秘密会谈。德国电视二台指出，塔利班向德国政府保证，他们将尽最大努力保护前德国驻阿富汗部队，德国外交官对此承诺的价值则表示怀疑。而位于柏林的外交部虽证实了与塔利班的会晤，但没有给出进一步的细节。

相关报导：德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈

(法新社、德国电视二台)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。