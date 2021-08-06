 阿富汗政府发言人遭塔利班殺害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

阿富汗政府发言人遭塔利班殺害

阿富汗政府发言人梅纳帕尔本週五遭塔利班槍殺而亡，激进的伊斯兰塔利班民兵組織表示，此爲对政府的报复行动。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区，也成功占领了地理位置重要的省会城市扎兰季。

梅纳帕尔是阿富汗政府信息和媒体中心的负责人（资料图片）

梅纳帕尔是阿富汗政府信息和媒体中心的负责人（资料图片）

（德国之声中文网）阿富汗政府发言人梅纳帕尔（Daua Khan Menapal）本周五在进行祷告仪式时，于清真寺中遭枪杀而亡。由于阿富汗军方增加空袭，激进的伊斯兰塔利班民兵组织前几天已宣布要对政府进行报复，杀害高层官员。

 

阿富汗内政部证实了塔利班的一项声明：政府的首席发言人梅纳帕尔遭到塔利班成员枪杀而死。梅纳帕尔也是阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）的团队成员，他在星期五的祷告仪式中被杀，塔利班称其为一个有针对性的惩罚行动。

为了削弱总统加尼带领的民选且受西方支持的政府，塔利班多次发动攻击，梅纳帕尔被杀是其中最新一起的事件。其他受害者还包括了社运人士、记者、公务员和法官等。

US-Soldaten in Afghanistan

在阿富汗的美军（资料图片）

塔利班占领首座省会城市

阿富汗军队目前正在数个战线上与塔利班作战。自北约部队开始撤离以来，塔利班已经征服了该国很大部分的地区。他们也成功占领了阿富汗西南部、尼姆鲁兹省首府扎兰季（Sarandsch）。当地官员表示，扎兰季是个位于伊朗边境的小城市，但其地理位置相当重要，而塔利班几乎没有经过战斗就轻易占领该市。

媒体：德国与塔利班举行秘密会谈

与此同时，塔利班和阿富汗政府在卡塔尔首都多哈的会谈已经持续了几个月，但却陷入了僵局。据德国电视二台和《图片报》报道，德国政府的代表上周也在多哈与塔利班举行了秘密会谈。德国电视二台指出，塔利班向德国政府保证，他们将尽最大努力保护前德国驻阿富汗部队，德国外交官对此承诺的价值则表示怀疑。而位于柏林的外交部虽证实了与塔利班的会晤，但没有给出进一步的细节。

相关报导：德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈 

(法新社、德国电视二台)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Ein Bundeswehrsoldat (l) und ein Dolmetscher (r) sprechen nahe Kundus im Distrikt von Char Darreh mit einem Mann. Fast 3400 Menschen aus Afghanistan haben über das 2013 eingerichtete Aufnahmeprogramm für ehemalige Ortskräfte und ihre Familien bisher in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, sind über die Jahre auf diesem Weg 3394 Menschen nach Deutschland eingereist: 798 ehemalige Ortskräfte mit insgesamt 2596 Angehörigen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈  06.08.2021

据德国媒体报道，联邦德国政府和激进的伊斯兰塔利班的代表上周曾秘密会谈，地点是卡塔尔首都多哈。 

28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

王毅会见塔利班代表 美忧心阿富汗局势发展 29.07.2021

中国外长王毅28日与塔利班代表在天津会晤，表示他希望塔利班在阿富汗重建过程中扮演重要角色，塔利班也承诺不允许任何组织运用阿富汗来对付中国。

28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

德语媒体：谁来填补阿富汗真空？ 02.08.2021

中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。

广告

媒体看中国

Logo Alibaba Group

德语媒体：习近平对数码转型的误判

中国最新对本国高科技产业的打压行动，令外界一头雾水。这是否意味着习近平领导下的中国产业政策正在发生根本性的变化呢？  