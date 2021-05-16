阿富汗当地雇员何去何从? 塔利班要其"悔过自新"

（德国之声中文网）近年来，数十名阿富汗翻译被塔利班虐待、甚至杀害。迄今，很多国际部队的当地翻译已经离开了阿富汗，被带至更安全的地方。
最近几周在喀布尔，爆发了几次国际部队当地工作人员的抗议活动。他们呼吁外国部队和大使馆将其带到国外。
阿富汗的当地雇员们担心，国际部队撤军后，塔利班（图）会对他们进行报复
一名当地翻译对法新社说，塔利班"在跟踪我们，塔利班不会原谅我们的，他们会杀了我们，砍了我们的头"。
塔利班："改过自新 回头是岸"
塔利班则于周一（6月7日）表示，这些当地雇员应该进行忏悔，对他们所做的"背叛伊斯兰教和国家的行为进行忏悔，并在未来避免这类活动"。
这个极端伊斯兰组织表示，在这些当地雇员这样做了以后，就不用害怕来自塔利班一方的威胁。
此外，塔利班还在其声明中说，"当他们离开敌人的阵线，选择作为正常的阿富汗人生活在自己的祖国，他们将不会遇到任何麻烦，也不应该害怕"。
美国总统拜登宣布，最迟今年9月11日完成从阿富汗的撤军。美军目前已经将几个军事基地转交给了阿富汗部队。
在北约撤军的框架内，德国联邦国防军已于5月1日开始正式撤离阿富汗，按计划在7月4日就完成撤军。截至9月11日前，所有国际部队都将离开阿富汗。
德国：不会抛弃当地工作人员
德国国防部此前已宣布，从阿富汗撤军时不会抛弃当地工作人员。包括多名德国联邦议员、前德国联邦国防军总监施奈德汉（Wolfgang Schneiderhan）在内的80多名政治家、学者在5月发公开信联名要求，德国政府为这些当地雇员提供更好的保护，尽快接纳相关人士及其家属。
德国联邦国防军已经于5月1日开始正式撤离阿富汗，按计划在7月4日就完成撤军
公开信指出，根据国防部提供的数据，自2013年以来，共有大约800名当地人员被接到德国，但几乎都是在该计划启动后的短时间内实现的，而从2014年至2021年期间，只新接收了15人。
德国国防部一名发言人在5月向德广联（ARD）证实，将在马扎里沙里夫和喀布尔建立办公室，专门处理当地的联邦国防军现任雇员和一些前雇员希望前往德国的请求。截至5月，已经有超过400人申请离开阿富汗，据估计将有超过500人获得许可。
不过，难民组织Pro Asyl的负责人布卡哈尔特（Günter Burkhardt）对这项措施提出质疑。据ARD报道，布卡哈尔特认为这种地方办公室的设立并不利于保护当地人的安全。他说，"塔利班只需要等在这些办公室前、或用望远镜监视进进出出，然后就可以跟踪这些当地雇员，获得他们的家庭地址"。该组织也呼吁德国政府扩大接收人员的范围。
（法新社，德新社，德广联）
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阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军
世贸中心大楼恐怖袭击
2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。
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持久自由军事行动
2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。
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第一次阿富汗波恩会议
2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。
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议院批准参加维和行动
2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。
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首例德国士兵阵亡事件
2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。
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新宪法
塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。
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柏林会议
2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。
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伦敦会议
2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。
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昆都士轰炸事件
2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。
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德国总统克勒辞职
2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。
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喀布尔峰会
2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。
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2010年议会选举
2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。
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本·拉登身亡
2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。
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第二次阿富汗波恩会议
2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。
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双边协议
2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。
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安全防务职能交接
2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。
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移交警察训练中心
2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。
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德国撤军
2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。
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2014年撤军
国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。
作者: Daniela Späth/安静