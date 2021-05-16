 阿富汗当地雇员何去何从? 塔利班要其″悔过自新″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2021

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阿富汗当地雇员何去何从? 塔利班要其"悔过自新"

伴随着国际部队从阿富汗撤出，其当地雇员愈加担心塔利班会对他们进行报复，希望国际部队能够带着他们一起走。与此同时，塔利班放话，要求这些当地雇员们“忏悔”，表示“悔过自新”后会既往不咎。

Afghanistan | Bildergalerie | Truppenabzug

（德国之声中文网）近年来，数十名阿富汗翻译被塔利班虐待、甚至杀害。迄今，很多国际部队的当地翻译已经离开了阿富汗，被带至更安全的地方。

最近几周在喀布尔，爆发了几次国际部队当地工作人员的抗议活动。他们呼吁外国部队和大使馆将其带到国外。

Afghanistan | Bildergalerie | Truppenabzug

阿富汗的当地雇员们担心，国际部队撤军后，塔利班（图）会对他们进行报复

一名当地翻译对法新社说，塔利班"在跟踪我们，塔利班不会原谅我们的，他们会杀了我们，砍了我们的头"。

塔利班："改过自新 回头是岸"

塔利班则于周一（6月7日）表示，这些当地雇员应该进行忏悔，对他们所做的"背叛伊斯兰教和国家的行为进行忏悔，并在未来避免这类活动"。

这个极端伊斯兰组织表示，在这些当地雇员这样做了以后，就不用害怕来自塔利班一方的威胁。

此外，塔利班还在其声明中说，"当他们离开敌人的阵线，选择作为正常的阿富汗人生活在自己的祖国，他们将不会遇到任何麻烦，也不应该害怕"。

美国总统拜登宣布，最迟今年9月11日完成从阿富汗的撤军。美军目前已经将几个军事基地转交给了阿富汗部队。

在北约撤军的框架内，德国联邦国防军已于5月1日开始正式撤离阿富汗，按计划在7月4日就完成撤军。截至9月11日前，所有国际部队都将离开阿富汗。

德国：不会抛弃当地工作人员

德国国防部此前已宣布，从阿富汗撤军时不会抛弃当地工作人员。包括多名德国联邦议员、前德国联邦国防军总监施奈德汉（Wolfgang Schneiderhan）在内的80多名政治家、学者在5月发公开信联名要求，德国政府为这些当地雇员提供更好的保护，尽快接纳相关人士及其家属。

Deutschland Leipzig Bundewsehr Rückverlegung aus Afghanistan

德国联邦国防军已经于5月1日开始正式撤离阿富汗，按计划在7月4日就完成撤军

公开信指出，根据国防部提供的数据，自2013年以来，共有大约800名当地人员被接到德国，但几乎都是在该计划启动后的短时间内实现的，而从2014年至2021年期间，只新接收了15人。

德国国防部一名发言人在5月向德广联（ARD）证实，将在马扎里沙里夫和喀布尔建立办公室，专门处理当地的联邦国防军现任雇员和一些前雇员希望前往德国的请求。截至5月，已经有超过400人申请离开阿富汗，据估计将有超过500人获得许可。

不过，难民组织Pro Asyl的负责人布卡哈尔特（Günter Burkhardt）对这项措施提出质疑。据ARD报道，布卡哈尔特认为这种地方办公室的设立并不利于保护当地人的安全。他说，"塔利班只需要等在这些办公室前、或用望远镜监视进进出出，然后就可以跟踪这些当地雇员，获得他们的家庭地址"。该组织也呼吁德国政府扩大接收人员的范围。

（法新社，德新社，德广联）  

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    作者: Daniela Späth/安静


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