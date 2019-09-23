阿富汗对谈即将登场 中国将成和平使者?

(德国之声中文网) 自从美国和阿富汗组织塔利班的和平谈判在9月取消之后，中国便进入并且试图协调阿富汗的区域冲突。 根据塔利班发言人所说，该会议将在10月29至30日举行。

专家认为，塔利班和喀布尔之间的不合是阿富汗达成政治稳定的主要障碍。除非那些问题能够解决，否则美国和塔利班的对谈不会有结果。因此，如果中国政府能够成功调停阿富汗内部的不同势力，并且强迫他们解决问题，美国关于撤出阿富汗的谈判就可以重启并且获得成果。

喀布尔的阿富汗问题专家弥尔(Horoon Mir)告诉德国之声，中国已经在阿富汗的和平进程方面研究很多年了。「中国透过盟友巴基斯坦对塔利班发挥重大影响力。北京也与支持和塔利班对谈的阿富汗政治人物建立了良好关系。」

弥尔也认为，中国甚至有意邀请阿富汗加入「上海合作组织」这个2001年创办，在政治、经济、安全等方面开启欧亚合作的组织。

喀布尔的阿富汗安全专家柯西斯坦尼(Jawid Kohistani)告诉德国之声:「中国会对调停阿富汗的和平进程有兴趣，是出于对其国内政治的关心。中国对于新疆维吾尔势力试图从阿富汗的冲突中获益十分关切。」中国与阿富汗有一段共同边界。

柯西斯坦尼也认为，中国希望美国和北大西洋公约组织的势力退出阿富汗，以便让中国在该区域扩大经济影响力。

中美在阿富汗问题中的角色

上周五(10月25日)，俄罗斯、中国、美国和巴基斯坦的代表在莫斯科同意，美国与塔利班的直接对话尽早启动将会是解决阿富汗问题的唯一方法。

上个月，在阿富汗发生包括一名美军士兵在内的12人被炸死事件后，美国总统特朗普中止了与塔利班的谈判。该谈判旨在实现美国和其它外国军队撤离，作为交换，塔利班承诺停止武装行动。美方希望，与塔利班的这一交易能为实现停火、在阿富汗政府同塔利班之间的权力分享谈判铺平道路。

从那时开始，中国便挺身试图重启相关的谈话。上个月，塔利班的代表与中国专门负责阿富汗事务的代表在北京见面。

10月22日，塔利班的发言人沙欣(Suhail Shaheen)在多哈宣布，中国邀请了阿富汗的两大敌对团体在中国举办会议，讨论停火的可能性。虽然美国之前一度取消与塔利班的多哈会谈，但是其主导的调停工作仍然在进行当中。

塔利班并不承认投票产生的阿富汗政府，称之为「美国的傀儡」。

不过，阿富汗政府官员以普通公民身份参加了在北京举行的阿富汗内部对话。塔利班发言人沙欣说: 「所有人会以个人名义与会，分享他们对于阿富汗事务的个人观点。 」

今年7月，阿富汗的一个60人代表团曾在卡塔尔与塔利班举行第二轮阿富汗内部对话。该代表团人员中有政府官员及公民社会代表。

罗法/凝练/达扬/夏立民(法新社、路透社)