阿富汗学校爆炸 中国：美撤军威胁当地稳定

（德国之声中文网）阿富汗首都喀布尔西部Dasht-e-Barchi社区周六(5月8日)发生炸弹袭击，死亡人数已飙升至至少68人。阿富汗内政部发言人阿里安（Tariq Arian）称，受伤人数攀升至100多人。

对此爆炸事件，中国外交部发言人华春莹指出：「近期美国突然宣布完全自阿富汗撤军，导致阿富汗多地接连发生爆炸袭击事件，安全形势日益严峻，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全。」她强调，「外国」在阿富汗的部队应切实考虑当地人民安全，以负责任的方式撤离。

目前还没有任何组织声明要对爆炸事件负责，但阿富汗政府表示，塔利班是爆炸事件的幕后黑手。不过，塔利班否认参与其中，称自2020年2月与华盛顿签署协议丶同意进行和平谈判和撤出剩余美军以来，他们没有在喀布尔进行过袭击。

家长寻找失踪的孩子

在一所学校外发生系列爆炸的第二天，数十名年轻女孩被埋葬在阿富汗首都喀布尔的一个山顶公墓，法新社报道，在「烈士陵园」（Martyrs Cemetery），装在木棺材里的尸体被逐一放进坟墓。

与此同时，家属们继续拼命寻找失踪儿童。Dasht-e-Barchi的居民Mohammad Taqi告诉法新社：「我（在爆炸发生后）赶到现场，发现自己在尸体中间，他们的手和头被弄断，骨头被砸碎。」

他的两个女儿都是学校的学生，但逃过了这次袭击。他说：「她们都是女孩。她们的尸体堆积在一起。」

失踪儿童的亲属聚集在医院外，阅读着贴在墙上的名字，并查看停尸间。

在一私人医院协助遇难者家属的志愿者阿里（Mohammed Reza Ali）说：「整个晚上，我们把年轻女孩和男孩的尸体抬到墓地，为在袭击中受伤的所有人祈祷。」他在接受德新社采访时问道：「为什么不把我们所有人都杀了来结束这场战争？」

哈扎拉少数民族成攻击目标

该地区的一名当地大学生侯赛因（Mirza Hussain）说，上周，喀布尔西部的中学学生针对教师和教材的短缺进行抗议。「但他们得到的（回报）是一场大屠杀。」

爆炸标志着阿富汗一年多来最血腥的袭击，这场袭击震撼了Dasht-e-Barchi社区。该社区是哈扎拉（Hazara）少数民族什叶派（Shiites）的大型社区，过去这里一直是逊尼派（Sunni）激进武装组织伊斯兰国（IS）的目标。

2018年和2020年，该社区遭受了一系列针对学校丶运动俱乐部和产科病房的致命袭击。一个在阿富汗活动的IS附属组织声称他们进行了多数的袭击。

（路透社丶法新社丶美联社）

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