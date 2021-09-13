阿富汗学校开学了，女生在哪里？

（德国之声中文网）在阿富汗的小学，男女生在不同的班级上课，以做到"性别隔离"。而在刚刚开学的中学，则只有男生被允许踏入课堂。

此前塔利班政府教育部发出通告，中学仅男生和男教师返校上课。至于女生，当局的通告中完全没有提到。这不禁让所有那些希望进入或返回中学的女生担心自己能否回到学校读书。

阿富汗的中学生年龄在13到18岁，多数为男女分班上课。塔利班掌权后，中学一直没有恢复上课。而在已经开学的小学里，也大多是男女生分班。

"弘扬美德部"取代妇女事务部

在上世纪90年代塔利班上一次执政期间，女性完全被剥夺了接受教育和参与社会生活的权力。女性只有在男性家庭成员陪伴下，才可以出门。

塔利班一个月前夺取政权之后，似乎试图表现得比以前更为温和。但其实际行动却显示，该组织正在让阿富汗重返极端意识形态社会。

塔利班已关闭了政府的妇女事务部，取而代之的是一个"弘扬美德、防止罪恶"的部。同名部委在二十多年前因严厉执行宗教教条而恶名昭著。

一周前，塔利班教育部先发布通告，允许私立大学继续向女生开放，但必须实行"性别隔离"，男女分场，此外女生必须遵守严格的着装规定。

联合国儿童基金会表示，对阿富汗女童的教育前景深感忧虑。联合国教科文组织也呼吁阿富汗立即对所有女性开放学校大门，否则就是"严重侵犯受教育的基本人权"，此外也必须允许女教师重返工作岗位。"阿富汗的未来也要靠女孩的教育，而不仅是男孩的教育"，教科文组织总干事阿左雷（Audrey Azoulay）说。

(路透社、法新社等)

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