阿富汗女性：对抗塔利班不能只靠外援

在塔利班的统治下，阿富汗女性是受压迫最深重的群体。面对国际社会无法提供有效的支持，阿富汗妇女深感失望，并开始自己组织起来，共同为争取女性权益而抗争。

（德国之声中文网）30岁的玛丽安·马鲁夫·阿尔文（Maryam Maroof Arvin）是"紫色星期六"的发起者之一。这个妇女权益团体每周都组织和平抗议活动，反对阿富汗大肆剥夺妇女自由。

她们致力于提高阿富汗社会的公民权利意识和民主意识。该组织是在2021年8月塔利班夺取政权后，在首都喀布尔成立的。"我们只能靠我们自己。"阿尔文告诉德国之声。

她是仍留在阿富汗的少数几位拒绝放弃的女权活动者之一。阿尔文和她网络中的其他女性不仅仅是组织抗议活动。阿富汗女孩六年级以后就不能再上学，该组织成员就在家里偷偷开设了课堂。她们还为单身母亲和贫困家庭募集援助金，并照顾孤儿。

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阿富汗女性只能靠自己

塔利班2021年8月重掌权力以来，阿富汗社会中最脆弱的群体一直处于自生自灭的境地。由于塔利班系统地侵犯人权，特别是妇女的权利，几乎所有国际援助组织都离开了这个国家。

塔利班政府出台了一系列法律和政策，纯粹以性别为由剥夺全国妇女和女童的基本权利。女性职员被解雇，女子中学被关闭，女性被禁止上大学。

2022年12月塔利班禁止女性上大学时，阿尔文正在攻读硕士学位。与国内外几乎所有阿富汗妇女一样，她对联合国在没有任何妇女代表参与的情况下与塔利班谈判感到愤怒。

"我们知道，比如在多哈会议上，他们正在寻求与塔利班会谈，以便为承认塔利班在阿富汗的统治铺平道路。"阿文说："他们这样做是无视阿富汗人民，尤其是阿富汗妇女。"

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联合国与塔利班谈判

在联合国的倡议下，塔利班代表与来自25个国家和国际组织的外交官7月初在卡塔尔的多哈举行了会面，讨论阿富汗的未来。在会议之前，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）就明确表示，妇女权利问题是阿富汗的 "内部事务"，不会列入多哈会议的议程。他强调，其他国家需要承认阿富汗的宗教和文化价值观。

"妇女权利不是阿富汗的内部事务。"联合国负责政治事务的副秘书长、美国外交官迪卡洛（Rosemary DiCarlo）对德国之声表示："我们希望与塔利班进行对话，我们必须从某个地方开始"。

迪卡洛说，多哈会议是启动渐进程序的第一步，目标是让塔利班 "与邻国和平共处，遵守国际法、《联合国宪章》和人权"。

阿富汗作家和教育专家哈兹拉特·瓦赫里兹（Hazrat Vahriz）在多哈会议前接受德国之声采访时评论说："塔利班知道如何利用国际舞台为自己获取利益。"

"塔利班一直在参与和解会谈，甚至在2021年夺取政权之前，还在土库曼斯坦与马苏德（Ahmad Shah Massoud）或其他反对派团体会面。不应低估他们。塔利班拥有成功的外交官，他们唯一的关注点就是贯彻自己一方的条件。塔利班希望阿富汗人民成为他们的臣民，接受他们为统治者。"

国际制裁、经济危机、贫困

塔利班正在寻求国际社会对其政府的承认，同时也在争取解除对他们的制裁。他们的目标是获得被美国冻结的阿富汗资产。由于银行账户被冻结、广泛的国际制裁以及技术专业人员外流，阿富汗陷入了严重的经济危机。据联合国统计，目前97%的阿富汗人生活在贫困之中。

"阿富汗并不是唯一一个人权遭到侵犯的国家。"瓦赫利兹指出："一些阿富汗人认为，国际社会有责任解决由于我们的精英曾管理不善和统治不当而造成的问题。然而这只有在塔利班不对强国--尤其是美国和西方国家--的利益构成威胁的情况下才会发生。这是不可能的，因为塔利班会遵守对美国的承诺。阿富汗人必须为自己抗争。"

而女性站在这一抗争的最前沿。阿文说："我们必须联合起来。"这位 "紫色星期六 "运动的联合创始人呼吁所有人权活动人士、知识分子和持不同政见者结成同盟，在国内组织更有效的抵抗塔利班的活动。

"我们主张建立一个合法、民主和包容的政府"，阿尔文同时不忘对国际社会旁敲侧击："我们必须承认，在这样做的过程中，我们不能依靠那些仅仅利用人权来为自己作宣传的人。"

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