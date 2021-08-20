阿富汗女大生：外交官梦想破碎丶年轻世代被西方背叛

（德国之声中文网）「抱歉，又有飞机从我家屋顶飞过，」今年22岁的库兰，在喀布尔家中接受德国之声视频采访时，飞机不断掠过而发出轰隆声响，得多次中断访问，这也凸显出当地的混乱局势。

库兰表示，塔利班（Taliban）重掌政权後，她的家已遭塔利班成员入侵3次，有人偷车，也有人在她家漫无目的的搜索。

库兰说：「这些人自称是塔利班成员，但当我们通知塔利班时，他们告诉我们这些人是窃贼，我们搞不清楚也无法分辨。」她补充说，塔利班官方有在社交媒体发布电话号码，指若发现塔利班成员实施暴力可以通知他们。

然而，库兰指出，来自官方的塔利班成员到她家搜索，但不知道在找什麽，「这让人很担忧，未来他们组成政府後会怎麽做。」她说，虽然没有想像中，有目标性的暗杀行动或针对性的侵入住宅，但在真实生活中，有人的家遭到搜索，所以一切仍充满着不确定。

她向德国之声说：「我在塔利班取得政权後曾到街上，当时人烟稀少，但每个街口都有塔利班成员，到处都有白旗，所有商店都关了，我很震惊，因为从来没有看过这个城市如此安静。」

法新社日前取得联合国报告，19日报导称，塔利班正加紧搜捕曾与美国和北大西洋公约组织（NATO）部队共事的人，不过联合国尚未就这份文件做出回应。

「我的教授离开阿富汗了」

在塔利班攻占首都喀布尔前，库尔的大学教授就纷纷向女学生道别，因为他们不知道未来女学生能否回到学校上课，若能回校也不确定能否继续与男同学一起学习。在塔利班夺权前几天，她在前往学校路上就被人拦下，要求她回家。

只差两个月就将从喀布尔大学毕业的库尔，在学校活跃於各项活动，像是曾参与全国杰赛普国际法模拟法庭辩论赛（Jessup）获奖，更曾代表阿富汗在联合国发言。

主修国际关系的她，原本期待毕业後能申请奖学金赴海外工读硕士学位，但如今阿富汗情势骤变，有些教授也已经离开阿富汗，因此她不确定能否继续学业。

库尔对德国之声说：「原本我希望能成为一名外交官或人权倡议人士，但现在就连能不能拿到大学的毕业证书都不知道，我也不知道未来为如何。」不过，她透露，为了继续硕士学业，可能会以难民身份到其他国家寻求庇护。

虽然塔利班日前强调，只要符合「伊斯兰教法」（Sharia）框架，女性可享有一切权利，像是回到学校或工作岗位。但库尔说，该框架的定义仍有待厘清，因此新的世代会如何适应这个「新框架」还必须继续观察。

「感觉被西方背叛」

库尔的成长过程几乎和美军驻扎阿富汗的时间重叠，美军在2001年对盖达组织及塔利班发动战争，同年推翻了塔利班政权，当时库尔才2岁。

这场长达20年的战争，付出的代价是2300名美军士兵丧生丶超过6万名安全部队成员死亡，阿富汗平民死亡人数接近12万人。

库尔说，对於能受教育上大学及阿富汗女权抬头等感到幸运，但她也看到了战争下的各种暴力行为，像是有人在学校遭到枪杀或马路街道有炸弹的情况，现在对年轻人而言，则是一个「全新的状况」。

库尔几乎从未经历塔利班统治下的阿富汗，当年塔利班掌权期间，公开处刑与鞭打屡见不鲜，禁止民众看电影和听音乐，妇女活动被严格限制，女性出门须穿全身罩袍且不得工作也不能旅行，女生没有受教权，仅允许幼年时读古兰经。

许多年轻世代认为西方抛弃了阿富汗，一名长期为美国媒体工作的阿富汗记投书美媒《Politico》表示，本以为美国人不会丢弃他们，但现在却抛弃了。他指出，自己无法想像，也不相信会发生这种事，并写道：「我们永远无法想象我们会被美国人如此严重地背叛……我把生命献给（美国）的价值，却遭背叛。」

库尔也有相同感受，她向德国之声说，美国的撤军方式减少了谈判空间，虽然美方称要让阿富汗政府与塔利班继续进行和平谈判，但根本没有和平的过程，塔利班在当地已有完全的影响力，为何要谈判或妥协，她认为「美国是以和平进程掩盖计划撤军的事实。」

她为自己及这一代人感到遗憾，她说：「我们是如此相信和平进程，但实际上并不存在。」

库尔以坚定的声音向德国之声强调，她认为阿富汗人被自己的领导人丶美国和国际社会背叛了，并说：「阿富汗这一代人正在前进丶在进步，且正取得惊人的成就，这不仅是为自己，也为国家，而在这时候毁掉这些机会，是一种背叛的感觉，很多人一辈子都不会忘记」。

继续发声

库尔在接受塔利班掌权前，曾经接受美联社的采访，後来几天考量自身安全一度婉拒德国之声的采访，直至19日才表示愿意受访。她说，她与其他维权人士决定在这个关键时刻站出来，为的是确保塔利班组织政府的过程中，她们的声音能被听到，权利能受到保护。

她向德国之声说：「在这时候发声会有影响力，我们也正努力维持，若不说话，不表达自己，不在社会上发声，我们就很难在社会中生存。」她所指的包括外界担心塔利班夺权後可能失去的媒体自由及女性受教及工作权等。

虽然情势混乱，但她仍希望未来能服务自己的国家，并说：「我希望阿富汗的社会在性别上能男女平等丶政局稳定」。

当谈及外界因阿富汗情势而对美国信誉产生质疑，以及中国与塔利班的关系时，库尔表示，这议题过於敏感且专业，仍是大学生的她并不适合表达意见，不过她无奈地说，阿富汗的命运因其地理位置而主掌在世界强权中，地缘政治也导致阿富汗宛如受「诅咒」般的存在。

「有时我真的希望阿富汗的位置在一个遥远的岛屿，而不是这里，」她说。

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