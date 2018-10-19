阿富汗大选日发生爆炸袭击事件

（德国之声中文网）阿富汗议会选举开始投票没几个小时，喀布尔的多个投票站显然就成为了被攻击目标，发生了爆炸事件。有法新社记者指出，设立在一所学校的投票站发生爆炸后，选民纷纷逃离现场。该通讯社也指出，有多个投票站发生了爆炸事件，目前尚未有更多细节。一家医院表示，有1名儿童死亡，另外还有大约30人受伤。

多家媒体报道称多个省份遭到袭击。塔利班为了破坏选举，在塔哈尔省（Tachar）多地动用了迫击炮弹，一些投票站不得不暂时关闭。昆都士也发生了火箭攻击事件。 控制该国三分之一的塔利班呼吁抵制选举，并发出了暴力威胁。

有些投票站呈现出一片混乱。当地媒体和议会候选人指出，许多选民又回到家中，因为在投票正式开始后大约两个多小时，投票站都仍未开放。

当地议会候选人Mariam Suleimancheil声称，在喀布尔市区的一个投票站，虽然选举观察员准时到场，但是投票站的工作人员却不见踪影。她在推特上写道："没有人知道投票站发生了什么事。"来自西喀布尔的一名候选人Saleha Soadat也指出那里的投票站出现了问题，生物识别登记设备不能正常运作。

观看视频 02:09 直播 02:09 分钟 分享 阿富汗议会大选前多名高官遇袭身亡 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/36pGS 阿富汗议会大选前多名高官遇袭身亡

独立选举委员会的一名发言人说投票站推迟开放是因为出现了技术问题，委员会对此感到抱歉，目前正在努力解决问题。这是阿富汗首次在选举时用生物识别设备给选民登记， 选民须提供指纹。 然而在选举前夕并没对这些设备进行试运行测试。

这位发言人还指出，除了技术问题之外，担任选举工作人员的一些老师也没能前往投票站。塔利班在周四的时候就对学校的校长和老师发出警告，如果让学校供选举场地就会以暴力相向。

因为计票的复杂性，预计结果最早得在两周内才能出炉。大约9百万阿富汗民众有选举资格，本次大选将从2500名候选人中选出249个议会议员。

这场议会选举既是为明年四月总统大选试水，也是对有西方政府支持的喀布尔政府能否确保地区安全的一场考验。数千名警员和士兵被派到全国各地。基于安全原因，计划中的7355个投票站中，只开放了5100个。

塔利班发出威胁，将对学校和其他用于投票站的建筑物"出手"，这引发了联合国的担忧。恐怖分子宣称，举行选举是外部势力施压的结果，与伊斯兰教和阿富汗文化相悖。

文木 / 任琛（德新社，法新社，路透社）