阿富汗外长：绝不允许阿境内出现破坏中国安全的活动

（德国之声中文网）来自中国外交部官网的消息称，阿富汗临时政府代理外长穆塔基在西藏林芝同中国外长王毅举行会晤时表示："阿富汗方面为打击恐怖主义做了大量工作，将对中国的安全威胁视为对自身的挑战，不允许在阿富汗境内出现任何破坏中国安全稳定的活动。" 穆塔基还承诺，将会切实保障在阿中国人的安全。

此前，阿富汗塔利班当局也曾对打击恐怖主义做出过承诺，但同中国官方代表会晤时使用如此明确的措辞尚属首次。

穆塔基是在参加"第三届中国西藏环喜马拉雅国际合作论坛"期间同中国外长王毅举行会晤的。这是中方定期举办一个区域性论坛，主要议题包括交通运输、环境保护以及文化交流。

中国外交部的官网称，王毅希望阿方继续采取有效措施打击恐怖主义，彻底清除盘踞在阿富汗的"东伊运恐怖势力"。

《南华早报》的相关报道称，所谓"东伊运"是一个源自新疆的维吾尔独立运动组织，其目标是在新疆和中亚建立独立的伊斯兰国家。该组织被联合国定性为恐怖主义，中国则指称该组织在中国制造了一系列恐怖袭击行动。

北京并未在外交层面上对塔利班政权予以承认，但中国外长王毅仍表示，中国希望阿富汗方面能够在国际事务中发挥更加建设性的作用，并强调，中国不会干预阿富汗内政。

阿富汗外长穆塔基再度对中国大使今年九月到喀布尔履新表示欢迎。塔利班掌控阿富汗政权后，除巴基斯坦和俄罗斯之外，中国是少数几个向阿富汗派驻外交代表的国家之一。

第三届"环喜马拉雅"国际合作论坛于本周三至周五在西藏林芝举行，除阿富汗塔利班政权代表之外，蒙古、巴基斯坦、尼泊尔等40多个国家也派代表出席了会议。

（南华早报，中国外交部网）

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