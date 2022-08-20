阿富汗：塔利班重返暴力统治

（德国之声中文网）尽管分析家们没有期待塔利班转变为一个自由开放的组织，但他们希望它在第二次夺取阿富汗政权后变得"政治上成熟"。

这个强硬派组织的第一次执政--从1996年到2001年--的特点是大规模侵犯人权、公开实施鞭刑、限制妇女参与公共生活以及其他恶行。

西方国家对此忧心忡忡，直到美军于2001年进入阿富汗推翻塔利班政权。

2021年8月重夺政权后，塔利班指挥官发表了一些声明，暗示他们已经从过去的错误中吸取了教训。但一年多过去了，看起来一切又回到了原点。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



鞭刑在阿富汗死灰复燃

塔利班发言人12月7日说，一名被判定犯有谋杀罪的男子已被公开处决。这是塔利班夺回政权以来确认的第一个此类判决。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在一份声明中说，"以眼还眼"的命令已经执行。

被处决的男子名叫塔吉米尔（Tajmir），来自赫拉特省。他因杀害另一名男子并偷窃其摩托车和手机而被定罪。据称，这一罪行的追诉期为五年。

最近，在洛加尔、拉格曼、巴米扬、加兹尼和塔哈尔省，塔利班官员公开鞭打数十名被他们认定犯有"道德罪"的男女。其中遭受鞭刑的妇女被指控犯有"偷窃、通奸和离家出走"等罪行。

塔利班领导人甚至没有试图掩饰这些刑法的死灰复燃。该组织的最高领导人阿洪扎达命令所有官员在全国范围内实施伊斯兰教法。

地方官员还要求当地民众前往围观这些惩罚措施的执行情况。

社交媒体上流传的照片显示，在东部洛加尔省的首府普利阿拉姆一个实施鞭刑的场所，数百人聚集在一个体育场，观看塔利班成员殴打三名妇女和九名男子。

洛加尔省塔利班省长的发言人证实了这些事件，称"最高惩罚"为39鞭，最低为12鞭。

阿富汗的女医生

危险的迹象：塔利班变得更挑衅

美国阿富汗妇女问题特别代表阿米里（Rina Amiri）在推特上写道，这些惩罚"既令人震惊，也是一个危险的迹象，表明塔利班在向世界展示他们因循守旧的同时变得更加挑衅。"

她说："（塔利班政权）以前就劣迹斑斑，如今再次在这个国家开起危险的倒车。"

公开鞭刑的一名目击者在不愿透露姓名的情况下告诉德国之声，塔利班用扩音器告知人们这些惩罚措施的实施情况。

他说，塔利班要求店主关闭商店前往围观，否则他们也会被鞭打。

这位目击者说，塔利班使用了一种特殊的鞭子，"用皮革和金属制成"。他还说，被鞭打的人处于极度痛苦之中，哭喊着求饶。

缺乏国际压力，塔利班不会改变

阿富汗前外交官、政治问题专家赛义迪（Ahmad Saeedi）告诉德国之声："塔利班并没有改变。执政一年多时间之后，他们变得更加凶残，更加问题成堆，更加蛊惑人心。"

他还说："塔利班不接受任何规则和人道主义原则，他们不关心国际社会提出的要求。"

自从去年推翻前总统加尼的民选政府以来，塔利班对公民社会和政治反对派进行了镇压，但他们的首要目标是限制妇女权利。

在他们的统治下，女孩被禁止上学，妇女遭受更多的社会限制。

赛义迪说，西方国家"必须对目前正在阿富汗发生的事情负责"，因为他们未能迫使塔利班改变其统治方式。

政治分析家法哈迪（Tariq Farhadi ）认为，期望塔利班改变是徒劳无获的。

他说："这就是他们在巴基斯坦的宗教学校里学到的东西，他们现在正实施它。"

分析家们认为，通过恢复20世纪90年代的统治方式，塔利班领导层正在向当地跟随者展示其对意识形态的承诺。

在没有内部和外部压力的情况下，塔利班领导层没有动力去改头换面。

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