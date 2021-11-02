 阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2021

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阿富汗：塔利班沒敵人之後要幹嘛？

繼西方國家撤軍、阿富汗前政權垮台後，塔利班的軍人難以適從自己的定位不再是攻打政府，而是統治這個國家。

Afghanistan Kabul | Neuer Alltag | Taliban machen Bootstour

（德国之声中文网）今年八月初，塔利班軍隊成功拿下阿富汗，打垮有西方國家撐腰的前政府，大批塔利班軍人離開駐守數年的山區，進駐城市、鄉村與前阿富汗軍方留下的軍事基地。

如今，一名塔利班軍事指揮官告訴德國之聲，軍隊希望打造「強大的安全部隊。」

但他和其他軍隊領袖都很難定義究竟他們的目的為何，畢竟塔利班最主要的敵人已經被他們擊敗。

「（塔利班）特種部隊並非只為了攻打前政府而成立，而是為了抵禦任何可能的危險，例如伊斯蘭國，」長期駐守阿富汗東部偏遠地區努里斯坦（Nuristan）的指揮官賈哇里（Usman Jawhari）告訴德國之聲。

塔利班在阿富汗境內還要攻打誰？

雖然伊斯蘭國自2015年初以來持續活躍於阿富汗，一直僅局限於喀布爾、楠格哈爾省（Nangarhar）、庫納省（Kunar）而已。

塔利班直到如今都還在這些地區對戰伊斯蘭國，但規模都不大。在努里斯坦，伊斯蘭國從未發動過任何攻擊。一名名為「賈納特（Janat）」、在努里斯坦特種部隊中的成員說，「在努里斯坦，沒有伊斯蘭國，四周毫無任何敵人。」

賈哇里也知道塔里班的威脅已減少。「跟以前相比，僅剩不到1%。」但他補充，阿富汗「像其他國家一樣需要一個強大的軍隊」，以保家衛國，抵禦一切可能的危險。但當被問到對阿富汗的具體威脅？他只說了「時間會說明一切。」他認為美國撤軍已經消弭了塔利班最主要的外來對手。

賈哇里更重申了塔利班的官方立場，該組織不對其他國家構成任何威脅，一切計畫都僅限於阿富汗境內。

塔利班战士在游乐园玩耍。

塔利班战士在游乐园玩耍。

塔利班的計畫？

並不只是努里斯坦，塔利班部隊說不清打敗阿富汗前政權後，目前的主要抵禦對象。

例如，塔利班宣布在東北部的巴達克尚（Badakhshan）省、塔克哈（Takhar）、昆督茲（Kunduz）將成立「尋求殉難」特種部隊，保禦「外敵」入侵阿富汗，但巴達克尚當地消息來源告訴德國之聲，塔利班並未說明這些敵人究竟是誰，也不知道這些新的特種部隊任務為何。

缺乏明確的目標敵人與任務，其中一名努里斯坦的特種部隊軍人表示，此部隊將持續進行軍事訓練、宗教學習、駕駛重型車輛與修砌建築。賈哇里說，他們也在自己的基地進行巡邏。

塔利班軍隊預備

儘管塔利班10月4日公布了新軍隊的指揮官，但實際的架構仍不清楚。

賈哇里指出，在塔利班拿下阿富汗前，戰士們都聽從軍事委員會的指令。這個委員會負責所有的塔利班戰士。

他表示，直到九月底戰士們「仍在等待指令，究竟我們歸屬於國防部還是內政部。」

被推翻的阿富汗前政府，其內政部負責掌管阿富汗各地的警察特種部隊。總的來說，國防部並未壟斷軍事力量。塔利班是否也如法炮製，還有待觀察。

一名駐阿富汗的安全分析師在接受德國之聲專訪時匿名指出，「雖然全國各地都有許多關於軍事結構不明確的說法，但在喀布爾最為明顯，例如，那裡同時有多位指揮官聲稱對同一區或同一議題負責。」

「當這些指揮官來自該國不同區域，這很常見，他們彼此競爭的主張可能會導致政治、甚至是暴力紛爭，」他指出。

位於華盛頓特區的史汀生中心南亞項目主任斯雷克爾德（Elizabeth Threlkeld）告訴德國之聲，「像塔利班特種部隊這種軍事隊伍，要他們從對抗政府轉型到統治國家，格外困難。」

「他們是確保塔利班軍事目標的關鍵，但由於戰爭基本上已經取得勝利了，他們未來的任務目前仍不明顯。雖然塔利班已經證明他們善於保持凝聚力，但得定義他們未來的角色才能繼續走下去，」斯雷克爾德补充说。

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    作者: Julie Huehnken


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