阿富汗塔利班总理打破沉默

（德国之声中文网）激进的伊斯兰塔利班政府代总理首次公开表态。当地时间上周六（11月27日）晚，阿富汗国家电视台播放了阿洪德对民众讲话录音。这位教长在讲话中提醒民众应感谢塔利班。

8月中旬，塔利班攻占了首都喀布尔，并随着北约军队全面撤出，重新全面掌控阿富汗。9月初，塔利班宣布组成以阿洪德为首的过渡政府。塔利班执政以来，数百万阿富汗人失去主要收入来源。联合国机构警告这个兴都库什山国面临人道主义危机。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 旧衣变新装 虽然没有规定女性要穿布卡（Burka），但很多人害怕遇到麻烦，还是穿上了这种蒙面罩袍。市场上卖的旧衣服很多。许多逃亡者把大部分家当留下了，现在被拿来出售。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 除了洋葱，还是洋葱 一名男子在喀布尔街头摆摊卖水果蔬菜，但除了洋葱几乎没有其他东西。顾客主要是路过的司机。他的愿望是，一天下来能带着足够的收入回家。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 武装巡逻 喀布尔老城的市场上人来人往，也少不了武装塔利班战士的身影。他们查看街道上的一切，但凡发现不符合他们认为的风化和规矩的现象，就会予以干涉。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 美女被消失 阿富汗妇女所处的境况尤其不妙。塔利班上台后，经过长期奋斗争取来的女性权益危在旦夕。喀布尔一家美容院外的广告招贴画上，模特的脸部被遮盖起来。在许多地方，展示女性的图片已被涂抹、粉刷，消失匿迹。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 上学的女孩 这些女孩现在还能上学。在塔利班政府统治下，这种景像还能持续多久，还是个未知数。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 板球明星 一群小伙子在喀布尔的Chaman-e-Hozari公园打板球，让自己从艰苦的日常生活中放松一下。板球在阿富汗是最受欢迎的体育项目之一。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 等待工作 这些打零工的人坐在街头等待雇主。他们现在的生活尤其不容易，因为他们以往的手艺和活计现在无人问津。要等到情况好起来，可能还有很长一段时间。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 周五的礼拜 一个阿富汗女孩坐在一群做礼拜的男人旁边，靠擦皮鞋挣些钱。对许多穆斯林来说周五是一星期里最重要的一天，男人们必须到清真寺做礼拜。病人、孩子、旅客、囚犯和受迫害的人除外。妇女可以自愿参加。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 塔利班也开心 阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。 作者: Julie Huehnken



塔利班欲要回央行海外存款

阿洪德在讲话中说，塔利班实现了与外国势力作战，直到建立起伊斯兰政府、稳定国家的诺言。他称，塔利班执政前，国内出现饥荒、失业和物价上涨，如果收回大部存放在美国的阿富汗央行约 90 亿美元资金，就能解决当前的经济危机。

喀布尔一检查站的塔利班士兵

国际社会要求塔利班政府必须具有广泛代表性，尊重保障包括女权在内的人权。阿洪德在讲话中强调，政府向每个人开放，并尊重女权。不过，现政府阁员中， 90% 以上来自单一一族，且无女性。

观看视频 03:02 从阿富汗到加州 "小喀布尔"

（德新社）

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