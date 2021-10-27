 阿富汗塔利班总理打破沉默 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2021

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时政风云

阿富汗塔利班总理打破沉默

穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammed Hassan Achund） 毛拉３月前即被任命为阿富汗塔利班政府代理总理。但一直对外沉默。日前，他首次以视频方式向民众讲话。

毛拉（又称教长）阿洪德（资料图片）

毛拉（又称教长）阿洪德（资料图片）

（德国之声中文网）激进的伊斯兰塔利班政府代总理首次公开表态。当地时间上周六（11月27日）晚，阿富汗国家电视台播放了阿洪德对民众讲话录音。这位教长在讲话中提醒民众应感谢塔利班。

8月中旬，塔利班攻占了首都喀布尔，并随着北约军队全面撤出，重新全面掌控阿富汗。9月初，塔利班宣布组成以阿洪德为首的过渡政府。塔利班执政以来，数百万阿富汗人失去主要收入来源。联合国机构警告这个兴都库什山国面临人道主义危机。

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    塔利班统治下阿富汗人的新生活

    塔利班也开心

    阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。

    作者: Julie Huehnken


塔利班欲要回央行海外存款

阿洪德在讲话中说，塔利班实现了与外国势力作战，直到建立起伊斯兰政府、稳定国家的诺言。他称，塔利班执政前，国内出现饥荒、失业和物价上涨，如果收回大部存放在美国的阿富汗央行约 90 亿美元资金，就能解决当前的经济危机。

喀布尔一检查站的塔利班士兵

喀布尔一检查站的塔利班士兵

国际社会要求塔利班政府必须具有广泛代表性，尊重保障包括女权在内的人权。阿洪德在讲话中强调，政府向每个人开放，并尊重女权。不过，现政府阁员中， 90% 以上来自单一一族，且无女性。 

观看视频 03:02

从阿富汗到加州 "小喀布尔"

（德新社）

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