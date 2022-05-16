 阿富汗地震死亡人数已近千 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2022

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时政风云

阿富汗地震死亡人数已近千

阿富汗-巴基斯坦交界地区发生强烈地震。阿富汗塔利班政府称，帕克蒂卡和乔斯特两省已有至少920人死亡，600人受伤。

Afghanistan | Erdbeben: Verletzte werden per Hubschrauber evakuiert

直升机送地震受伤者前往医院

（德国之声中文网）阿富汗塔利班政府发言人卡里米（ Bilal Karimi ）在推特上呼吁国际社会提供帮助。当局担心受害者人数会进一步上升。灾害管理部副部长穆斯利姆（Mawlawi Sharafuddin Muslim）告知媒体，目前已知至少920人死亡，600人受伤，在东部两省帕克蒂卡（ Paktika  ）和霍斯特（  Chost  ），大量建筑物被毁。该国媒体播放了成了废墟的房屋图像，并称有一村庄完全摧毁。灾区地处偏远，增加了救援工作的难度。  

急需食品和帐篷  

帕克蒂卡省吉安地区（ Gyan ）一部落最年长者对德国之声表示，仅吉安地区，就有190多人死亡、数百人受伤，"大家都吓坏了，到处是尸体和伤者"。他说，局面非常糟糕，人们迫切需要帐篷和食物。 

震中位于霍斯特西南

当地时间周二（6月21日）晚，邻国巴基斯坦当局报告，发生里氏6.1级地震。美国地震观测台称，发生5.9级地震，并有一次稍弱的余震。震中位于毗邻巴基斯坦边界的阿富汗霍斯特市西南44公里处，约10公里深。

Afghanistan | Zahlreiche Tote bei Erdbeben in Afghanistan

阿富汗房屋建筑质量糟糕，地震往往带来灾难性后果

 

在人口3900万的阿富汗，尤其是在兴都库什山脉地区，地震并不罕见，但因房屋建筑质量糟糕，往往造成毁灭性后果。 自去年8月西方军队撤离、激进伊斯兰塔利班重掌政权以来，阿富汗人道主义状况呈灾难性，无论是食品还是药物均极度匮乏。 

欧盟阿富汗事务特使尼克拉松（ Tomas Niklasson ）推文表示，欧盟正密切关注地震区情况，并随时准备 "协调和提供紧急援助"。联合国也表示，正在评估灾区的援助需求。 

观看视频 02:49

阿富汗儿童严重营养不良

教宗关心  

天主教罗马教皇方济各为地震受害者祈祷。这位天主教会领袖周三在罗马圣彼得广场总觐见仪式结束时对信众和游客表示，他的心与受伤者和受地震影响的人们紧紧相连。现年85岁的这位教宗说，他尤其为那些失去了生命的人及其家人祈祷。

 

（德新社，美联社，路透社）

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