阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？ 

（德国之声中文网）很多人担心的事情还是发生了：数十人在喀布尔机场袭击事件中丧生。恐怖组织"伊斯兰国"（IS）的阿富汗分支"伊斯兰国呼罗珊"（IS-K）声称对这次袭击行为负责。 "K" 代表历史地名"呼罗珊"（Khorasan），其范围涵盖现今的阿富汗。

袭击发生前，现役和前任美国官员就曾在《纽约时报》上表示，袭击机场将是IS对美国和塔利班的一种战略性打击。塔利班领导层正试图证明自己有能力控制这个国家。

不顾盟友们的要求，美国总统拜登周二（8月25日）强调喀布尔机场的疏散行动须于 8 月 31 日结束，理由不是塔利班，而是IS。他在白宫表示："我们在那里多呆一天，就是我们知道IS-K会以机场为目标，攻击美国人和盟友以及无辜的平民的新的一天。" 他指出，这个恐怖主义民兵组织是塔利班的"公开敌人"。

圣战者互撕

的确，长期以来，这两个组织之间一直有小规模血腥冲突，相互厮杀。本周四，新闻机构援引军方消息来源报道称，塔利班在机场附近检查站截获并击毙多名"伊斯兰国"袭击者，数名塔利班警卫则在之后的炸弹袭击中丧生。

两个群体之间存在意识形态壕沟。 "伊斯兰国"遵奉伊斯兰教萨拉菲主义；塔利班则谨遵保守主义的德奥班迪（Deobandi ）教义。 IS-K致力于建立一个从南亚延伸到中亚的哈里发国；塔利班则满足于建立伊斯兰阿富汗酋长国--至少目前是这样。在 IS-K眼里，塔利班对伊斯兰教法的阐释不够严格，乃属"叛教者"。尤其是塔利班与美国签署和平协议更让IS-K震怒，称此是对圣战目标的背叛。两周前，塔利班进入喀布尔，各圣战组织均向其致贺，唯独没有"伊斯兰国"。相反，"伊斯兰国"宣布将继续战斗。

根据联合国 7 月 15 日的一份报告，阿富汗IS-K的成员估计有500 到 1500人。该组织加强了其在喀布尔及其周边地区的阵地，从那里发动大部分袭击。该组织希望招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员。

此外，ISj寄希望于能够从叙利亚、伊拉克等其他冲突地区接收武装分子。根据联合国6月初的一份报告，有8000至10000 名外国武装分子身处阿富汗。

血迹长长

今年以来，IS-K已留下恐怖袭击的长长血痕：仅头4个月，联合国阿富汗援助团（UNAMA）就记录到IS-K发动的77起袭击事件，为去年同期的3倍。5 月初，在一起美国指控是"伊斯兰国"制造的汽车炸弹袭击事件中，喀布尔一所主要接收什叶派女孩的学校里有 85 人死亡，近 300 人受伤。

IS-K 通过袭击传播恐惧和恐怖

一个月后，IS-K武装分子袭击巴格兰省北部一个国际非政府排雷组织 HALO Trust（危险地区维持生命信托基金）的雇员，枪杀了10人。该组织首席执行官后来告诉BBC，当地塔利班支持排雷人员，并打退了袭击者。此事也证明了这两个伊斯兰极端组织之间的敌对关系。

最迟在 2017 年，IS-K将矛头指向了塔利班，并将塔利班逐出托拉波拉山（Tora-Bora ）要塞。基地组织首领本拉登曾在那里的深层地堡隧道系统中藏身，躲避美国人的袭击。

IS-K源于巴基斯坦塔利班组织 TTP（巴基斯坦塔利班运动） 。 在巴基斯坦追剿压力下，该组织成员越境逃入邻国阿富汗，并于 2014 年 10 月宣誓效忠后被击毙的巴格达迪领导的"伊斯兰国"。 2015年春，"伊斯兰国"正式接纳这些恐怖分子，并宣布作为IS-K向中亚扩张。

"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚的势力当时正处于巅峰状态，有能力在经济和人员上支持在阿富汗的分支。这种支持此间基本枯竭。但据联合国专家称，在叙利亚和伊拉克转入地下的"伊斯兰国"领导层仍同IS-K保持着联系。

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