阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？ 

（德国之声中文网）很多人担心的事情还是发生了：数十人在喀布尔机场袭击事件中丧生。恐怖组织"伊斯兰国"（IS）的阿富汗分支"伊斯兰国呼罗珊"（IS-K）声称对这次袭击行为负责。 "K" 代表历史地名"呼罗珊"（Khorasan），其范围涵盖现今的阿富汗。
袭击发生前，现役和前任美国官员就曾在《纽约时报》上表示，袭击机场将是IS对美国和塔利班的一种战略性打击。塔利班领导层正试图证明自己有能力控制这个国家。
不顾盟友们的要求，美国总统拜登周二（8月25日）强调喀布尔机场的疏散行动须于 8 月 31 日结束，理由不是塔利班，而是IS。他在白宫表示："我们在那里多呆一天，就是我们知道IS-K会以机场为目标，攻击美国人和盟友以及无辜的平民的新的一天。" 他指出，这个恐怖主义民兵组织是塔利班的"公开敌人"。
圣战者互撕
的确，长期以来，这两个组织之间一直有小规模血腥冲突，相互厮杀。本周四，新闻机构援引军方消息来源报道称，塔利班在机场附近检查站截获并击毙多名"伊斯兰国"袭击者，数名塔利班警卫则在之后的炸弹袭击中丧生。
两个群体之间存在意识形态壕沟。 "伊斯兰国"遵奉伊斯兰教萨拉菲主义；塔利班则谨遵保守主义的德奥班迪（Deobandi ）教义。 IS-K致力于建立一个从南亚延伸到中亚的哈里发国；塔利班则满足于建立伊斯兰阿富汗酋长国--至少目前是这样。在 IS-K眼里，塔利班对伊斯兰教法的阐释不够严格，乃属"叛教者"。尤其是塔利班与美国签署和平协议更让IS-K震怒，称此是对圣战目标的背叛。两周前，塔利班进入喀布尔，各圣战组织均向其致贺，唯独没有"伊斯兰国"。相反，"伊斯兰国"宣布将继续战斗。
IS-K有意招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员
根据联合国 7 月 15 日的一份报告，阿富汗IS-K的成员估计有500 到 1500人。该组织加强了其在喀布尔及其周边地区的阵地，从那里发动大部分袭击。该组织希望招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员。
此外，ISj寄希望于能够从叙利亚、伊拉克等其他冲突地区接收武装分子。根据联合国6月初的一份报告，有8000至10000 名外国武装分子身处阿富汗。
血迹长长
今年以来，IS-K已留下恐怖袭击的长长血痕：仅头4个月，联合国阿富汗援助团（UNAMA）就记录到IS-K发动的77起袭击事件，为去年同期的3倍。5 月初，在一起美国指控是"伊斯兰国"制造的汽车炸弹袭击事件中，喀布尔一所主要接收什叶派女孩的学校里有 85 人死亡，近 300 人受伤。
IS-K 通过袭击传播恐惧和恐怖
一个月后，IS-K武装分子袭击巴格兰省北部一个国际非政府排雷组织 HALO Trust（危险地区维持生命信托基金）的雇员，枪杀了10人。该组织首席执行官后来告诉BBC，当地塔利班支持排雷人员，并打退了袭击者。此事也证明了这两个伊斯兰极端组织之间的敌对关系。
最迟在 2017 年，IS-K将矛头指向了塔利班，并将塔利班逐出托拉波拉山（Tora-Bora ）要塞。基地组织首领本拉登曾在那里的深层地堡隧道系统中藏身，躲避美国人的袭击。
IS-K源于巴基斯坦塔利班组织 TTP（巴基斯坦塔利班运动） 。 在巴基斯坦追剿压力下，该组织成员越境逃入邻国阿富汗，并于 2014 年 10 月宣誓效忠后被击毙的巴格达迪领导的"伊斯兰国"。 2015年春，"伊斯兰国"正式接纳这些恐怖分子，并宣布作为IS-K向中亚扩张。
"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚的势力当时正处于巅峰状态，有能力在经济和人员上支持在阿富汗的分支。这种支持此间基本枯竭。但据联合国专家称，在叙利亚和伊拉克转入地下的"伊斯兰国"领导层仍同IS-K保持着联系。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
喀布尔发生血腥袭击事件
8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
“伊斯兰国呼罗珊分支”
宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
“我们会让你们付出代价”
拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
塔利班接管了总统府
国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。
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极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题”
塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。
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塔利班旗帜几乎插满全境
阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
警车成了塔利班的战利品
过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。
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阿富汗总统加尼已逃亡境外
上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
西式广告隐身
听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
大逃亡
成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
悲剧性一幕
8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。
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紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象
撤离：争分夺秒
西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。