 阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2021

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时政风云

阿富汗国内恐怖：谁是IS-K？ 

喀布尔机场炸弹袭击事件显示，该国目前最大的安全问题不是塔利班，而是"伊斯兰国"。在他们眼里，即使是塔利班也过于温和。

Afghanistan I Explosion am Flughafen in Kabul

（德国之声中文网）很多人担心的事情还是发生了：数十人在喀布尔机场袭击事件中丧生。恐怖组织"伊斯兰国"（IS）的阿富汗分支"伊斯兰国呼罗珊"（IS-K）声称对这次袭击行为负责。 "K" 代表历史地名"呼罗珊"（Khorasan），其范围涵盖现今的阿富汗。

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作为激进派伊斯兰武装，塔利班已经重新夺回阿富汗政权。那么，它究竟是一个怎样的组织，它的历史如何，今后又会做什么呢？

中国外交部长王毅周四对塔利班释放出的“积极信号”表示肯定，同时他也呼吁塔利班与一切恐怖势力彻底切割。但多名专家指出，塔利班不会信守承诺。

26日在喀布尔机场附近发生的两起自杀式爆炸袭击案已经造成至少95名平民死亡，140人受伤。13名美国军人丧生。美国总统拜登8月26日誓言追捕恐怖袭击者，并要求五角大楼制定相关反击计画。与此同时，美军代表坦承，可能会有更多类似事件发生。

几天来，从喀布尔机场传来的画面让人目瞪口呆。德国之声普什图语/达利语（阿富汗主要通用语言）编辑部负责人Waslat Hasrat-Nazimi认为，阿富汗使命的终结一如其起始：一副新殖民主义作派。

袭击发生前，现役和前任美国官员就曾在《纽约时报》上表示，袭击机场将是IS对美国和塔利班的一种战略性打击。塔利班领导层正试图证明自己有能力控制这个国家。 

不顾盟友们的要求，美国总统拜登周二（8月25日）强调喀布尔机场的疏散行动须于 8 月 31 日结束，理由不是塔利班，而是IS。他在白宫表示："我们在那里多呆一天，就是我们知道IS-K会以机场为目标，攻击美国人和盟友以及无辜的平民的新的一天。" 他指出，这个恐怖主义民兵组织是塔利班的"公开敌人"。

圣战者互撕 

的确，长期以来，这两个组织之间一直有小规模血腥冲突，相互厮杀。本周四，新闻机构援引军方消息来源报道称，塔利班在机场附近检查站截获并击毙多名"伊斯兰国"袭击者，数名塔利班警卫则在之后的炸弹袭击中丧生。 

两个群体之间存在意识形态壕沟。 "伊斯兰国"遵奉伊斯兰教萨拉菲主义；塔利班则谨遵保守主义的德奥班迪（Deobandi ）教义。 IS-K致力于建立一个从南亚延伸到中亚的哈里发国；塔利班则满足于建立伊斯兰阿富汗酋长国--至少目前是这样。在 IS-K眼里，塔利班对伊斯兰教法的阐释不够严格，乃属"叛教者"。尤其是塔利班与美国签署和平协议更让IS-K震怒，称此是对圣战目标的背叛。两周前，塔利班进入喀布尔，各圣战组织均向其致贺，唯独没有"伊斯兰国"。相反，"伊斯兰国"宣布将继续战斗。 

IS-K有意招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员 

IS-K有意招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员 

根据联合国 7 月 15 日的一份报告，阿富汗IS-K的成员估计有500 到 1500人。该组织加强了其在喀布尔及其周边地区的阵地，从那里发动大部分袭击。该组织希望招募拒绝与美国达成协议的塔利班成员。 

此外，ISj寄希望于能够从叙利亚、伊拉克等其他冲突地区接收武装分子。根据联合国6月初的一份报告，有8000至10000 名外国武装分子身处阿富汗。 

血迹长长 

今年以来，IS-K已留下恐怖袭击的长长血痕：仅头4个月，联合国阿富汗援助团（UNAMA）就记录到IS-K发动的77起袭击事件，为去年同期的3倍。5 月初，在一起美国指控是"伊斯兰国"制造的汽车炸弹袭击事件中，喀布尔一所主要接收什叶派女孩的学校里有 85 人死亡，近 300 人受伤。 

Afghanistan Kabul Anschlag

IS-K 通过袭击传播恐惧和恐怖 

一个月后，IS-K武装分子袭击巴格兰省北部一个国际非政府排雷组织 HALO Trust（危险地区维持生命信托基金）的雇员，枪杀了10人。该组织首席执行官后来告诉BBC，当地塔利班支持排雷人员，并打退了袭击者。此事也证明了这两个伊斯兰极端组织之间的敌对关系。

最迟在 2017 年，IS-K将矛头指向了塔利班，并将塔利班逐出托拉波拉山（Tora-Bora ）要塞。基地组织首领本拉登曾在那里的深层地堡隧道系统中藏身，躲避美国人的袭击。 

IS-K源于巴基斯坦塔利班组织 TTP（巴基斯坦塔利班运动） 。 在巴基斯坦追剿压力下，该组织成员越境逃入邻国阿富汗，并于 2014 年 10 月宣誓效忠后被击毙的巴格达迪领导的"伊斯兰国"。 2015年春，"伊斯兰国"正式接纳这些恐怖分子，并宣布作为IS-K向中亚扩张。 

"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚的势力当时正处于巅峰状态，有能力在经济和人员上支持在阿富汗的分支。这种支持此间基本枯竭。但据联合国专家称，在叙利亚和伊拉克转入地下的"伊斯兰国"领导层仍同IS-K保持着联系。

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  • Afghanistan | Kabul Airport Explosion

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    喀布尔发生血腥袭击事件

    8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

  • Afghanistan Kabul Anschlag

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    “伊斯兰国呼罗珊分支”

    宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

  • US-Präsident Joe Biden hält in Washington eine Rede über Afghanistan

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    “我们会让你们付出代价”

    拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 15.08.2021

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    塔利班接管了总统府

    国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

  • Taliban I Mohammad Naeem

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题”

    塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

  • Afghanistan | Konflikte | Kundus in Händen der Taliban

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    塔利班旗帜几乎插满全境

    阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

  • Afghanistan | Taliban | Hamid Karzai International Airport in Kabul

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    警车成了塔利班的战利品

    过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

  • Afghanistan | Ashraf Ghani Rede

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    阿富汗总统加尼已逃亡境外

    上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    西式广告隐身

    听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

  • Afghanistan I Flughafen in Kabul

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    大逃亡

    成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

  • Afghanistan Kabul Flughafen Evakuierungen Chaos

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    悲剧性一幕

    8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

  • Afghanistan I Evakuierung von Zivilisten der USA und ihrer Partner aus Kabul

    紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击——喀布尔乱象

    撤离：争分夺秒

    西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。


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Smoke rises from explosion outside the airport in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. The explosion went off outside Kabul’s airport, where thousands of people have flocked as they try to flee the Taliban takeover of Afghanistan. Officials offered no casualty count, but a witness said several people appeared to have been killed or wounded Thursday. (AP Photo/Wali Sabawoon)

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President Joe Biden pauses as he speaks about the bombings at the Kabul airport that killed at least 12 U.S. service members, from the East Room of the White House, Thursday, Aug. 26, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

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U.S. Marines with Special Purpose Marine Air-Ground Task Force - Crisis Response - Central Command, provide assistance during an evacuation at Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, on August 20, 2021. U.S. service members are assisting the Department of State with an orderly drawdown of designated personnel in Afghanistan. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAX2021082111 LANCExCPL.xNICHOLASxGUEVARA

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