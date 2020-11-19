阿富汗回应澳士兵犯罪：望伸张正义

澳大利亚军方日前公布一份调查报告，证实澳士兵在驻扎阿富汗期间的多起事件中非法杀害数十名当地平民。阿富汗总统府周五回应称，澳总理已经许诺所有犯罪者都将被绳之以法，并表示对澳大利亚的司法体系抱有信心。
（德国之声中文网）据阿富汗总统府周五表示，澳大利亚总理向阿总统加尼（Ashraf Ghani）承诺，所有在阿富汗对平民犯下罪行的澳士兵，都将被绳之以法。
此前，澳大利亚军方的一项调查显示，一支驻阿富汗澳大利亚特种部队士兵，在2009年到2013年之间的23起不同事件中，至少杀害了39名阿富汗平民。有明确的证据可以证实这一结论。
根据调查，有25名涉嫌犯罪人员的身份已经确认，他们当中有一些至今仍然在军队中效力。
澳大利亚军方总监察长办公室花费了4年时间，对2005年至2016年期间驻阿澳大利亚士兵的至少55起非法杀戮和违反国际战争法案件展开了调查，听取了400多名证人的证词。
澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（ Angus Campbell）在报告调查内容的时候指出，调查发现在特种部队内部存在一种危险的"竞争氛围"，导致一些士兵无视和破坏规则。这些杀戮事件都不是因为"一时的心血来潮"。
阿富汗政府表示，澳大利亚的这份报告是在确保透明度道路上迈出的重要一步。喀布尔方面表示对澳大利亚的法治体系充满信心，相信最终能够伸张正义。
据悉，在2001年到2014年之间，至少有2.6万名澳大利亚军人参与过在阿富汗驻扎的任务。在此期间，一共有41人死亡，260人以上受伤。
雨涵/叶宣（德新社）
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