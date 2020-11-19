阿富汗回应澳士兵犯罪：望伸张正义

（德国之声中文网）据阿富汗总统府周五表示，澳大利亚总理向阿总统加尼（Ashraf Ghani）承诺，所有在阿富汗对平民犯下罪行的澳士兵，都将被绳之以法。

此前，澳大利亚军方的一项调查显示，一支驻阿富汗澳大利亚特种部队士兵，在2009年到2013年之间的23起不同事件中，至少杀害了39名阿富汗平民。有明确的证据可以证实这一结论。

根据调查，有25名涉嫌犯罪人员的身份已经确认，他们当中有一些至今仍然在军队中效力。

澳大利亚军方总监察长办公室花费了4年时间，对2005年至2016年期间驻阿澳大利亚士兵的至少55起非法杀戮和违反国际战争法案件展开了调查，听取了400多名证人的证词。

澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（ Angus Campbell）在报告调查内容的时候指出，调查发现在特种部队内部存在一种危险的"竞争氛围"，导致一些士兵无视和破坏规则。这些杀戮事件都不是因为"一时的心血来潮"。

阿富汗政府表示，澳大利亚的这份报告是在确保透明度道路上迈出的重要一步。喀布尔方面表示对澳大利亚的法治体系充满信心，相信最终能够伸张正义。

据悉，在2001年到2014年之间，至少有2.6万名澳大利亚军人参与过在阿富汗驻扎的任务。在此期间，一共有41人死亡，260人以上受伤。

雨涵/叶宣（德新社）

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