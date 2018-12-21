阿富汗“后911一代” 憧憬与恐惧中成长

（德国之声中文网）美国与塔利班之间的和谈正在推进，可以看到强硬派在政府承担了正式角色。而据报道，美国总统特朗普正在考虑削减驻阿富汗美国军队的数量，其人数曾在2010年代早期达到10万的峰值，现在约为1.4万。

没有人知道新政府将以什么样的形式组成，也没有人知道新协议下塔利班将拥有多大的控制权，但对于那些在2001年塔利班被美国领导的队伍赶下台时还是婴儿的年轻人们来说，与强硬的伊斯兰主义者和平相处的前景，带给他们的是希望和恐惧交织成的不安。

对于阿富汗农村的居民来说，传统的生活方式比中央政府的法律更重要，他们的生活可能不会有太大的改变。

但是对于喀布尔和其他城市的年轻人来说，他们会失去很多，尤其是塔利班被推翻后获得的自由--从演奏音乐、到做模特和拥有新潮发型--这些都伴随他们成长。

"我最担心的是，如果他们回来了，我就不能继续演奏音乐了"，在喀布尔音乐学校上学的16岁钢琴家阿塔叶（Maram Atayee）说。

"如果政府和塔利班达成和平协议，那就太好了。到那个时候，每个人都应该能够接触音乐，妇女的权利必须得到保障。"

当塔利班掌权时，他们的残酷统治臭名昭著，比如强迫妇女和女孩呆在家里，限制音乐和体育活动，并对于那些违反严苛伊斯兰法律的行为施以严酷惩罚。

近一段时间，他们采取了更为温和的政策，包括承诺为妇女和女童提供教育，呼吁外国援助组织提供支持，以及承诺维护良好的国际关系。

尽管仍然存在巨大的疑虑，和平谈判依然给年轻人带去了一些希望。

和平是他们最大的企求

"我对塔利班加入和平进程持乐观态度"，19岁的侯赛因（Hussain）说道。他和很多年轻的阿富汗人一样，在邻国伊朗长大，那里曾在战争时期接收了数百万难民。现在，他是喀布尔的一名美发师。

"这将是我的国家战争和冲突的终结。我希望塔利班能够改变他们的政策，不要表现得和过去一样。"

"我们需要帮助"

联合国人口署（U.N. population agency）的数据显示，阿富汗的人口非常年轻，3500万总人口中有60%以上的人在25岁以下，一半人口的年纪不超过15岁。

和世界各地的年轻人一样，阿富汗的城市青年依赖科技作为他们了解全球趋势和文化的窗口，也面临着寻找长期稳定工作的巨大问题。他们还必须应对几乎每天都在发生的暴力事件，以及无法为每年40万左右的新增劳动力提供就业机会的支离破碎的经济。

自2014年大部分外国军队撤离以来，已有数十万人离开了阿富汗。许多人冒着危险在土耳其、欧洲或更远的地方寻找新的家园。

对那些留下来的人来说，现在有希望看到和平带来机会。

19岁的奥马尔（Omar）在喀布尔一家出售从土耳其进口服装的商店工作。他从六岁起就开始学习英语，希望能去旅行。他有一本贴满他向往的地方照片的小册子--泰姬陵，埃菲尔铁塔，纽约。

不过，他说，他仍然希望生活在阿富汗，并期待暴力结束。

"如果阿富汗拥有和平，事情就会容易一些，这里有很多有钱人，他们不投资是因为他们担心自己的生命受到威胁，担心一颗炸弹摧毁他们的所有和心血。"

他赞佩中国取得的进步，中国在阿富汗的存在与其他大国相比相形见绌，但它的投资正在增加:"他们是和平的，他们是辛勤的劳动者。"

但是他对美军撤离的前景感到担忧。

"特朗普总统所说的关于阿富汗的一切都是错的，我们需要帮助"，他说。

变革的一代

苏尔坦·卡西姆·塞伊迪（Sultan Qasim Sayeedi），一个18岁的模特，留着侧边剃光、头发从前往后梳得光滑的发型。他说这种新潮的发型在喀布尔的街道上很流行。

他浏览Facebook、YouTube和Instagram来了解时尚和模特圈，并从他最喜欢的模特身上汲取灵感，包括沙特阿拉伯的奥马尔暡┒玻?Omar Borkan）和加拿大明星贾斯汀·比伯（Justin Bieber）。

"我们担心，如果塔利班来了，我们就不能举行演出了"，他说。

尽管有如此疑虑，苏尔坦还是表示，战斗应该结束了。

他说:"如果美国军队离开，和平就会到来，我们想要和平。"

20岁的古拉姆 （Maryam Ghulami），住在西部省份赫拉特（Herat），她说她这一代人将带来她父母辈们无法带来的变革。

她目前在一家在线学院学习平面设计和计算机编程，喜欢用YouTube教程来磨练自己的技能。

尽管她认为阿富汗面临着许多问题--首先是互联网连接速度缓慢且不可靠--但她相信，她这一代人能够带来变化。

她说:"新一代可以用知识和技术改变阿富汗。"

Ellen/叶宣（路透社）