阿富汗各方将在北京举行内部会谈

（德国之声中文网）与阿富汗有一段共同边界的中国作出努力，鼓励推进和平进程。上月，一塔利班代表团曾访问北京，会晤中方官员。塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）周二（10月22日）晚些时候推文称，"中国邀请了一个代表团……参与阿富汗内部对话"。

这一俗称的阿富汗内部对话旨在鼓励阿富汗敌对派别实现和解，并与塔利班和美国之间的谈判同时进行。上个月，在阿富汗发生包括一名美军士兵在内的12人被炸死事件后，美国总统特朗普中止了与塔利班的谈判。该谈判旨在实现美国和其它外国军队撤离，作为交换，塔利班承诺停止武装行动。美方希望，与塔利班的这一交易能为实现停火、在阿富汗政府同塔利班之间的权力分享谈判铺平道路。

塔利班称现政府是美国傀儡，拒绝与之谈判。不过，阿富汗政府官员以普通公民身份参加了在北京举行的阿富汗内部对话。沙欣称，对话将在这一基础上进行。他称，所有与会者均以个人身份出席，分享对解决阿富汗问题的个人观点。他未说明对话日期；中国驻喀布尔使馆官员也未发表评论。

阿富汗副外长扎曼（Idress Zaman）表示，政府知道中国计划组织对话，但在目前阶段尚不能置评。前阿富汗总统卡尔扎伊的一名发言人称，卡尔扎伊办公室知道中国的对话计划，若被邀请，他会参加。卡尔扎伊曾出席今年2月在俄罗斯举行的阿富汗内部对话。

今年7月，阿富汗的一个60人代表团曾在卡塔尔与塔利班举行第二轮阿富汗内部对话。该代表团人员中有政府官员及公民社会代表。

凝炼/达扬（路透社）