阿富汗变天 网红也纷纷逃离 

（德国之声中文网）她们身着舞会华服，在古色古香的柱子前摆姿势，发布与流行歌星合拍的照片，在互联网上用英文宣传自己的产品：在阿富汗，近年来也出现了热闹的网红现象。尤其是年轻女网红引人注目。2001 年，北约国家用军事手段驱逐了塔利班，使她们有了参与教育和公共生活的可能。

社交媒体上，阿富汗流行歌手、时装设计师和美容博主有了人数可观的粉丝。其中一位女性时装设计师在社交媒体频道上拥有 75万粉丝。由于在国内没能找到自己喜欢的时装，她便自己设计、销售，很快成了 Instagram 上的时尚偶像。她身着丝绸连衣裙、针织毛衣或牛仔裤摆造型，有时也戴上头巾。她在喀布尔、迪拜或在阿富汗第三大城市赫拉特摆拍。该地古废墟曾是亚历山大大帝的城堡，如今始终构成 Instagram－完美背景。

塔利班也在数字化

这些照片与那些来自柏林时尚餐厅、伦敦泰晤士河畔或雅典某处古遗址的发帖几无二致。连标题——“你们都可以做到”——读起来也像是世界其他地方网红、时尚和美容博主的励志感言。

然而，阿富汗不是世界其他地方。在这里创造时尚并鼓励女性穿她们想要的衣服绝非一件平常事，随着塔利班再次暴力掌权，这有可能危及生命。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。 作者: Christian Walz



卡亚·蒂姆（Caja Thimm） 在接受德国之声的电话采访时表示，塔利班早已“数字武装”， “我们都知道塔利班的数字化程度有多高。塔利班那里也有精通技术的年轻一代，由出国留学或不一定是阿富汗籍的人组成。他们使用翻译软件并通晓欧洲语言。” 这位波恩大学传媒学教授和公共数字专家补充说：“如果塔利班在大漠中竖起 5G 发射杆，谁都不该惊讶。”

网红们只能出逃

虽然阿富汗的网红们表现出了很大的勇气，但蒂姆教授希望他们的欧、美同事们能更多一些克制和敏感：“看到德国年轻女网红在社交媒体上交流的照片，你会倒抽一口冷气。她们完全没有意识到公众人物该有何种责任。” 她指出，应该意识到，对阿富汗议题的涉及应该考虑到后果。她举出一位英国网红，加以说明。这位英国女网红新近发布了一张身着布卡并涂着绿色指甲的照片，以此呼吁社会多样性。蒂姆教授指出，这 “让人绝对无法理解。这一方面是天真，另一方面是愚昧无知。”

这种天真可是阿富汗境内外的网红们不敢有的。和其他女性一样，自塔利班强行夺取政权后，她们正受到威胁。其中许多人试图逃往国外。上述那位时装设计师业已离境。但即使在国外，她仍担心受到塔利班的迫害。

跨境打压

在研究领域，这种形式的境外数字迫害被称为“跨境打压”（cross-border suppressing）。布鲁塞尔自由大学政治学家迈克尔森（Marcus Michaelsen）正做这方面研究。他在接受德国之声采访时说：“社交媒体和数字媒体使政权能更有效监控流亡活动人士并起底其网络。” 比如，对活动人士采取网暴，让大量负面留言造成网络瘫痪，或者，在活动人士的设备上安装间谍软件。伊朗、沙特阿拉伯、卢旺达——跨境打压的政权名单很长。

迈克尔森强调指出，打压的对象常常就是女性，比如，在叙利亚的女记者。 此外，数字迫害常与肉体迫害相连。这位政治学家解释说， “就流亡活动人士而言，他们通常仍在国内的家人遭到迫害。这一情况在阿富汗也可想见发生。” 他同时表示，活动人士本身就会成为目标。例如，沙特博主卡舒齐（Khashoggi）就在沙特阿拉伯驻土耳其大使馆内被人下了毒手。

西方必须提供支持

迈克尔森表示，一大问题是，自由民主国家尚未明确指称和谴责这种跨境打压。德国亦不例外。他指出，给予那些成功逃离者提供必要的安全和认可尤为重要，其中包括使当事人无须忧虑居留权， “接收社会必须向流亡活动人士提供支持”。

尽管存在危险，但阿富汗网红们目前仍在流亡地展开活动。例如，在该国国庆日8 月 19 日这一天，有人发布了在阿富汗升国旗的视频，此举被视为对塔利班的抗议——塔利班自己也这么看。

蒂姆教授认为，近年来， Instagram越来越具政治色彩。这几天，可在标签 “SaveAfghanistan”（拯救阿富汗）下观察到这一点。在那里，女网红们引起了人们对女性在抗议活动中所扮演角色的关注。无论是在阿富汗国内还是在流亡地，对于所有反对塔利班的人来说，危险依旧巨大。

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