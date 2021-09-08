阿富汗人权局势堪忧 前政府军官兵惨遭屠戮

（德国之声中文网）联合国表示，塔利班上台以来，已至少有一百名以上前政府军官兵被杀害。联合国副人权事务高级专员娜达·阿尔-纳希夫（ Nada Al-Nashif）在日内瓦说，其中大多数人是被塔利班杀害的，此外还有至少八名积极分子和两名记者遭到杀害。

这位联合国官员还表示，塔利班目前还在招募儿童充军，并实施针对妇女的压迫政策。前法官、检察官以及律师的处境非常危险，其中尤以女性为甚。

有针对性的屠戮与绑架

阿富汗前政府驻联合国大使、现在仍获联合国认可的安迪沙（ Nasir Ahmed Andischa）在联合国人权理事会上的发言中，也描绘了当前阿富汗的紧张局势。安迪沙指责塔利班犯下了大量践踏人权的罪行，并实施有针对性的杀戮和绑架。

他表示，推崇伊斯兰原教旨主义的塔利班制造了大量侵犯人权的案件，而其中有很多案件并没有记录在案。今年八月，塔利班重新在阿富汗掌权之后，过去20年的建设成就被毁于一旦。

柏林计划接收阿富汗人

柏林市宣布，今后五年内将接纳总共五百名急需救助的阿富汗人。由社民党、左翼党以及绿党联合执政的柏林市政当局在上任前举行的一次会议上，就接纳阿富汗难民一事达成了共识。

按照相关计划，柏林市今后将每年接纳一百名阿富汗难民，前提条件是这些人被联合国难民事务高级官员署划定为"处境特别危险的人群"。这一群体中包括反对派政治家和维权人士。

大赦国际谴责阿富汗境内的战争罪行

人权组织大赦国际也指责塔利班在夺权过程中犯下了战争罪行。周三在柏林发布阿富汗报告书时，大赦国际德国分部副秘书长都察洛夫（ Julia Duchrow）也表示，阿富汗政府军和美军发起的一些行动，也造成了平民的伤亡。大赦国际呼吁国际刑事法庭应对交战双方的战争罪行展开调查。

塔利班于今年夏季发起攻势，并在八月占领了首都喀布尔，八月底，最后一批美军士兵撤离阿富汗。大赦国际指责塔利班，在发功攻势的过程中，对少数族群、宗教少数派以及政府军官兵实施酷刑和屠戮。战争罪行的实际规模很难调查清楚，因为塔利班对偏僻地区的手机通讯和互联网联络采取了限制措施。都察洛夫表示，塔利班制造了"外界难以想象的大规模流血事件"。

美军空袭也造成了平民伤亡

与此同时，大赦国际也指责美军和阿富汗政府军应对一系列平民伤亡事件负责。大赦国际的报告书中指出，2017年至2021年期间，四次在人口稠密地区展开的空袭行动中，造成了28名平民丧生，其中包括儿童。其中三次空袭行动很有可能是美军发动的，一次空袭则是由阿富汗政府军发动的。

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