阿富汗:中国高层与美国中情局分别与塔利班见面

（德国之声中文网）中国官媒《环球网》25日报导称，阿富汗塔利班代表团在喀布尔会见了中国驻阿富汗大使一行。报道称，双方讨论了阿富汗当前局势等问题。

该报导引述了俄罗斯媒体塔斯社指出，塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆24日在推文上表示，塔利班代表团与中国驻阿富汗大使讨论了中国大使馆和外交官的安全丶阿富汗当前局势丶双边关系和中方人道主义援助等问题。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德24日接受媒体采访时则表示：「我们想与中国和所有国家都保持良好关系，会寻求与中国发展经济和友好关系。」

中国外交部发言人汪文斌25日在回答记者有关询问时表示：“中方与阿富汗塔利班方面有着畅通、有效的沟通与磋商，喀布尔自然是双方讨论各种要务的重要平台和渠道。” 他强调，中方尊重阿富汗人民自主决定自身的前途命运，支持将“阿人主导、阿人所有”的原则落到实处，愿继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性的作用。

更早前，路透社及美国《华盛顿邮报》报导，中央情报局（CIA）局长威廉·伯恩斯（William Burns）周一在喀布尔与塔利班领导人巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）秘密会面，若此消息属实，将是塔利班接管阿富汗後，美国与塔利班间最高层级的直接接触。

《华盛顿邮报》引述官员说法称，伯恩斯23日在喀布尔与巴拉达尔会面，但并未公布会议细节，但可能是针对美军8月31日撤退的最後期限，进行讨论。

对于双方会面一事，美国中央情报局不予置评。CNN报导称，会面中，美方强调政府内部的想法，即随着8月31日撤军最后期限的到来，他们需要更清楚地了解塔利班在若干问题上的立场。报导称，美军撤离过程中，拜登政府持续与塔利班官员保持定期接触，地点包括在阿富汗当地和卡塔尔的多哈。

中国舆论对塔利班的支持

当各国多个城市因反对塔利班爆发示威行动时，及西方媒体大幅报导阿富汗民众对塔利班重新夺权感到忧虑丶批评塔利班残酷统治及轻视女权的同时，部分中国网民却对塔利班表示肯定，认为塔利班形象相当正面，但也有网民持相反观点，批评不该因反美而支持塔利班。

当塔利班重新夺回阿富汗政权後，塔利班瞬间成为中国网民热议话题，在新浪微博上引发大量针锋相对的评论，有网民称塔利班在「策略上了一个台阶」，也有人写道：「哇！这届塔利班真的好聪明啊」，「希望你们如同跟王部长会面承诺那样，说到做到，建设好阿富汗。」称赞塔利班的留言与西方主流媒体大相径庭。

有分析称，「和十年前相比，塔利班在中国舆论场上的公开形象正在变化，在作为国际恐怖组织的叙事之外，踉踉跄跄，多了一个作为国家建构者的胜利者形象。」

中国资深媒体人宋志标在网上发表评论称：「与20年前相比，(中)国人对阿富汗的了解并没有明显进步，但对美国的仇恨却在扩大。敌人的敌人就是朋友，用『反美斗士』来吸食舆论场流量，在有意无意的纵容下，有些人接受了重置塔利班形象的公关任务，而更多人因为沉浸于反美无暇甄别，或无力抗拒。」

他并在文中指出，有迹象表明，中国自媒体正在做更大胆的舆论试探，用一种中国化的宣传语言，重新书写塔利班的故事，试图抵消其血腥历史。

从部分中国网民的说法中不难看出，反美情绪展现在对塔利班的支持上，有网民称：「敌人的敌人就是朋友！塔利班能和美国流氓抗衡二十年值得赞赏」丶「塔利班正在向着好的方向走，能走到什么程度不敢说，但起码不是以前人们印象里的塔利班」。

观看视频 02:39 一个视频 看懂塔利班简史

中国网民的反对声

除了热衷於塔利班支持者，也有中国网民对塔利班持抱持反对意见，并对塔利班的承诺表示怀疑。有网民写道：「说一套做一套，是不是真的还需要观察」，「 说的比唱的都好听」。

还有人联想起了中国：「感觉走中国的道路」，「有点中国1949的赶脚」，「这番言论很熟悉！奇怪很熟悉！！！」，「似曾相识，历历在目」另外，也有网民暗示道，「谁在支持塔利班颠覆一个合法政权，世人皆知」。

另外，中国官媒《央视》曾发布一部60秒有关介绍塔利班的影片，遭网民质疑为何未提及塔利班的负面内容，像是恐怖主义等，一度在微博热搜排行榜名列第五，引发批评，随後《央视》将该影片下架。

（环球网丶路透社丶华盛顿邮报等）

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