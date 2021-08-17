 阿富汗一落千丈 | 所有节目 | DW | 16.05.2022

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文化经纬

阿富汗一落千丈

自塔利班重掌政权以来，阿富汗在国际上受到孤立，国内状况亦不断恶化：几乎一半人口挨饿，女性权利受到进一步限制。

  • Männer in Kabul erhalten Lebensmittellieferungen aus China und tragen sie davon.

    食品匮乏

    根据联合国世界粮食计划署（WFP）的分析，阿富汗人口中几乎有一半，即1970万人，目前受严重饥饿威胁，就像此图上的喀布尔，依靠食品救援。当局一发言人称：“全国各地饥馑现象持续，其规模前所未见。”

  • Afghanistan Großteil der Bevölkerung leidet unter akutem Hunger

    干旱和经济危机

    图是坎大哈附近地区农人收割小麦情景。阿富汗全境长期干旱、经济危机严重。根据世界粮食计划署提供的数字，作为世界上最大的粮食援助计划的一部分，仅今年，该国就有2200万人依赖品救助。为此，联合国需筹款14亿美元以继续实施其阿富汗计划。

  • Ein Taliban-Checkpoint in Kabul.

    女性权利越来越受限

    这里是喀布尔一检查站。尽管塔利班最初称，会比1996年至2001年第一次执政期间克制些，但尤其是妇女和女孩子的权利受到越来越多限制。她们被剥夺接受中等教育的机会，不再被允许单独出行，在公共场合必须完全遮面。

  • Frauen demonstrieren in Kabul gegen die neuen Vorschriften der Taliban.

    抗议新法规

    在首都喀布尔，发生反对新法规的抗议活动。一名抗议者说：“我们要求被承认是生命体，是人，不是被关在房子一角的奴隶。”

  • Ein Burka-Händler in Kabul präsentiert seine Ware.

    15美元一件的罩袍

    喀布尔一罩袍经销商说，宣布新的着装规定后数天，罩袍价格涨了30%。目前，价格回落正常水平，原因是，商家发现，对罩袍的需求根本没增加。他表示，塔利班青睐罩袍，但对妇女来说，它往往是最后选项。

  • Straßenstand in Herat, Afghanistan.

    禁止男女同进餐馆

    赫拉特（ Herat ）市一摊位。在这个位于阿富汗西部的被认为相对自由的城市，男女不再被允许一起外出吃饭。一餐馆老板证实，尽管这对餐馆业务有很大负面影响，他也必须遵循这一指令，否则，他很可能马上就得裁员。

  • Veranstaltung zum Todestag von Mullah Mohammad Omar, dem verstorbenen Führer und Gründer der Taliban in Kabul.

    国际社会反应

    塔利班的新规定——此图显示其创始人穆罕默德-奥马尔毛拉逝世周年纪念活动——正引起国际社会关注。新近召开的七国集团外长会议发表声明，谴责塔利班当局实施越来越多的限制性措施。声明强调：必须采取紧急步骤，“解除对妇女和女孩的限制"。


  • Männer in Kabul erhalten Lebensmittellieferungen aus China und tragen sie davon.

    食品匮乏

    根据联合国世界粮食计划署（WFP）的分析，阿富汗人口中几乎有一半，即1970万人，目前受严重饥饿威胁，就像此图上的喀布尔，依靠食品救援。当局一发言人称：“全国各地饥馑现象持续，其规模前所未见。”

  • Afghanistan Großteil der Bevölkerung leidet unter akutem Hunger

    干旱和经济危机

    图是坎大哈附近地区农人收割小麦情景。阿富汗全境长期干旱、经济危机严重。根据世界粮食计划署提供的数字，作为世界上最大的粮食援助计划的一部分，仅今年，该国就有2200万人依赖品救助。为此，联合国需筹款14亿美元以继续实施其阿富汗计划。

  • Ein Taliban-Checkpoint in Kabul.

    女性权利越来越受限

    这里是喀布尔一检查站。尽管塔利班最初称，会比1996年至2001年第一次执政期间克制些，但尤其是妇女和女孩子的权利受到越来越多限制。她们被剥夺接受中等教育的机会，不再被允许单独出行，在公共场合必须完全遮面。

  • Frauen demonstrieren in Kabul gegen die neuen Vorschriften der Taliban.

    抗议新法规

    在首都喀布尔，发生反对新法规的抗议活动。一名抗议者说：“我们要求被承认是生命体，是人，不是被关在房子一角的奴隶。”

  • Ein Burka-Händler in Kabul präsentiert seine Ware.

    15美元一件的罩袍

    喀布尔一罩袍经销商说，宣布新的着装规定后数天，罩袍价格涨了30%。目前，价格回落正常水平，原因是，商家发现，对罩袍的需求根本没增加。他表示，塔利班青睐罩袍，但对妇女来说，它往往是最后选项。

  • Straßenstand in Herat, Afghanistan.

    禁止男女同进餐馆

    赫拉特（ Herat ）市一摊位。在这个位于阿富汗西部的被认为相对自由的城市，男女不再被允许一起外出吃饭。一餐馆老板证实，尽管这对餐馆业务有很大负面影响，他也必须遵循这一指令，否则，他很可能马上就得裁员。

  • Veranstaltung zum Todestag von Mullah Mohammad Omar, dem verstorbenen Führer und Gründer der Taliban in Kabul.

    国际社会反应

    塔利班的新规定——此图显示其创始人穆罕默德-奥马尔毛拉逝世周年纪念活动——正引起国际社会关注。新近召开的七国集团外长会议发表声明，谴责塔利班当局实施越来越多的限制性措施。声明强调：必须采取紧急步骤，“解除对妇女和女孩的限制"。


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在女性权益问题上，塔利班可谓劣迹斑斑：禁止女童上学、强迫女性穿全身罩袍……随着美军撤离，塔利班再次掌控了阿富汗全境，该国的女性担心重返黑暗年代。

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