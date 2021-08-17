禁止男女同进餐馆

赫拉特（ Herat ）市一摊位。在这个位于阿富汗西部的被认为相对自由的城市，男女不再被允许一起外出吃饭。一餐馆老板证实，尽管这对餐馆业务有很大负面影响，他也必须遵循这一指令，否则，他很可能马上就得裁员。