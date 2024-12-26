阿塞拜疆失事客机或遭俄防空系统击落？

有消息人士称本周坠毁的阿塞拜疆客机是遭俄防空系统击落，克里姆林宫发言人佩斯科夫称“在调查得出结论之前进行假设是错误的”。

（德国之声中文网）了解调查情况的阿塞拜疆消息人士告诉路透社，周三（12月25日）在哈萨克斯坦坠毁的阿塞拜疆航空公司航班是被俄罗斯防空系统击落的。

另一方面，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）则向俄罗斯官媒塔斯社表示，每一起航空事故都必须由专门的航空当局进行调查，称“在调查得出结论之前进行假设是错误的”。

寻获飞行记录仪

周三上午，阿塞拜疆航空J2-8243客机在哈萨克斯坦西部的阿克套突然失速坠毁。此客机从巴库起飞，原定飞往车臣共和国首都格罗兹尼市。

周三傍晚，回收小组从飞机残骸中找到了飞行记录仪。通过对这些记录仪以及无线电通信进行分析，预计将有助于调查人员确定坠机原因。

机上共有62名乘客和5名机组人员，至今已有38人罹难，29名幸存者已被送往医院治疗。周四，阿塞拜疆全国哀悼，国旗降半旗。

阿塞拜疆总统阿利耶夫表示飞机受恶劣天气条件影响 图像来源: Bulkin Sergey/Russian Look/IMAGO Images

鸟击？信号干扰？众说纷纭

阿塞拜疆航空公司最初将飞机机身疑似受损归咎于可能与鸟群相撞。阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）说，由于当天天气条件恶劣，飞机无法在格罗兹尼降落，因此飞往另一个机场。

不过，航空专家葛罗斯邦格特（Heinrikh Grossbongardt）认为，大雾或鸟击不太可能是飞机坠毁的原因。他告诉德国电视一台（ARD）：“较现实的情况是外部撞击。……飞机受损严重，不受控制。”

提供即时飞行器飞行状况的网站Flightradar24在其X帐号写道，J2-8243客机的GPS信号受到严重干扰，导致其传输的“ADS-B 数据不佳”。 ADS-B指的是空中交通管制系统，用于显示飞机在空域内的移动情况并传输飞机位置数据。俄罗斯曾多次被指控蓄意干扰该地区的 GPS 信号。

（路透社、德新社、德国电视一台）

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