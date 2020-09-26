 阿塞拜疆和亚美尼亚战事为何爆发？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2020

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阿塞拜疆和亚美尼亚战事为何爆发？

亚美尼亚与阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区（Bergkarabach）的冲突再次升级。种种迹象表明，这次的战争不容易解决。

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach (Azerbaijan's Defense Ministry/dpa/picture-alliance)

阿塞拜疆国防部9月27日发布的前线影像资料

（德国之声中文网）亚美尼亚与阿塞拜疆之间的冲突升级至下一阶段：自周日（9月27日）以来，敌对双方持续发生激烈战斗，这是自1994年停火以来首次在争议边界发生武装冲突，并且造成数十人伤亡。

亚美尼亚与阿塞拜疆先后宣布实行戒严，尽管战争状态是地区性，而非全国。两国均指控对方此次爆发激烈冲突的责任，而南高加索地区的战事可能会越演越烈。但是，究竟是什么引爆了这次的暴力冲突？

"阿塞拜疆：外交已失败"

事实上早在今年夏季就有过冲突迹象，两国之间酝酿了30多年的纳卡地区争夺战死灰复燃。7月12日，亚美尼亚士兵与阿塞拜疆士兵进行了大约10天的战斗，但并不是在纳卡地区，而是在国际公认的两国边界上。冲突中约有二十几人丧生，其中包括平民。

这次的军事冲突也多少与阿塞拜疆政府的挫败感有关。即使历经30年，期间进行了无数次的和平谈判，阿塞拜疆仍然无法收复依国际法规定的这块领土。阿塞拜疆政治科学家，战略咨询小组负责人法哈德·马梅多（Farhad Mamedow）表示："我们的首要任务一直是在公认范围内解决这个问题。我们试图和平解决问题已有28年了，但没有奏效。因此现在正在进行'反击'"。

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach (Azerbaijan's Defense Ministry/dpa/picture-alliance)

阿塞拜疆军队发射的火箭炮

同样在阿塞拜疆，英国皇家战略研究所（Chatham House）高加索计划主任劳伦斯·布罗斯（Laurence Broers）表明外交失败："一个合理的疑问是：从多年的和平谈判中阿塞拜疆表现出什么？另一方面，亚美尼亚在和平谈判无限期拖延的情况下，巩固了对纳卡地区的控制。"

亚美尼亚将试图使阿塞拜疆意识到战争的"沉重代价"

亚美尼亚政治观察家与埃里温新闻俱乐部主席鲍里斯·纳瓦沙迪安（Boris Navasardjan）表示，亚美尼亚现在有两种选择："大幅度动员抵抗阿塞拜疆的袭击，并尽可能给敌人造成巨大损失。或者与国际社会合作，尝试安抚阿塞拜疆的领导人。"

英国皇家战略研究所的布罗斯表示，亚美尼亚想向阿塞拜疆表明，就军事损失和人员伤亡而言，战争需要付出极高的代价。亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Paschinjan）比前任总理萨格森（Serzh Sargsjan）更"不愿意开战"。

稳定休战？ 难以想象

阿塞拜疆方面，人们希望军事进行顺利，且只能在达成"新条件"的前提下停火。马梅多如此解释阿塞拜疆的要求："在限制时间内从阿塞拜疆领土撤出，并且严格遵循联合国安理会的四项决议。"

亚美尼亚也对新协议持怀疑态度，纳瓦萨迪安（Boris Navasardjan）表示："停火很难想象，因为缔约方和调解人之间必须存在高度信任"。而目前，"亚美尼亚和阿塞拜疆之间的信任为零"。

Karte Armenien Aserbaidschan Berg-Karabach EN

阿塞拜疆和亚美尼亚之间存在争议的地区（斜线阴影区）

布罗斯表示："亚美尼亚坚称，安全局势应该在谈判开始之前改善，而阿塞拜疆除了破坏局势稳定外并无其他手段。"仅将冲突责任归咎于一方也并不合适，因为两国都在防御性和进攻性武器上进行了大量投资。

国际局势助长武装冲突

冲突升级的另一个重要原因是国际局势，自1994年停火以来，国际局势发生了巨大变化。布罗斯表示："明斯克进程（在明斯克欧安组织的领导下进行的和平谈判）很大程度上是冷战刚结束后单极世界的产物。"当时的构思是，"冲突将在某种程度上在自由和平的框架内得到解决"，但是如今美国已渐渐"退位"，其他地缘政治参与者如俄罗斯和土耳其正在取代他们。

国际上并没有提供帮助，以保证亚美尼亚和阿塞拜疆之间能足够安全的进行和平对话。布罗斯表示，与没有"坚实国际基础"的外交途径相比，寻找"地缘政治伙伴"要好得多。

冲突升级的风险

他还认为现在局势如此危险，是因为目前没有国际调停可以为停火施加足够压力。土耳其将支持阿塞拜疆多少程度，还有待观察："对阿塞拜疆的同情和声援一直存在，但现在正在发展为更积极的支持形式，包括军事援助。"

布罗斯警告，此次冲突有可能会有其他国家进一步干涉，除非双方在近期就达成协议。

 

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亞塞拜然和亞美尼亞爆發激烈戰事

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