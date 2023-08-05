阻美企投资中国敏感科技 拜登将颁行政命令

（德国之声中文网）路透社从内部消息人士处获悉，拜登总统即将宣布的行政命令将针对美国的私募股权、风险投资以及合资企业投资中国的半导体、量子计算、人工智能领域。届时，行政命令所涉的大部分投资项目都需要向美国政府报告。消息人士还称，某些交易将遭到禁止。

曾任美国商务部副部长的赫尔(Cordell Hull)表示，新的行政命令将填补美国现行制度的空白。"针对科技出口，我们有各种禁令；针对外国来美投资，我们也有限制措施。新规定将有助于填补规范资金和技术方面的缺口，让政府能够了解这些资本的流向。"

消息人士称，预计白宫会在8月7日举行简报会、并在次日正式公布消息。

耶伦访华时也曾提到限制美企投资一事

新的行政命令预计不会立刻生效，而是先会征求意见。美国政府已经与利益相关方举行了会议，也和盟友举行了磋商。此外，美国财长耶伦(Janet Yellen)今年7月访问中国时也曾与中方官员讨论过这个议题。她曾在访问结束时向媒体通报说，潜在的限制措施具备很强的针对性，"明确指向我们有着具体国家安全担忧的几个领域。"耶伦还说，行政命令将以透明的方式予以颁布，公众将能够参与规则的制订。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇则对此表态说，美国"习惯性地将科技与经贸议题政治化，并以国家安全之名义将其用作工具和武器"。他强调，中方将关注事态发展，坚决捍卫自身权利和利益。

新规酝酿之际，正逢美中两国寻求构建新的沟通渠道以化解争端。《金融时报》援引三名知情人士称，华盛顿和北京将成立两个工作组，专注于亚太地区问题和海洋问题，并可能成立第三个工作组，专注于更广泛的领域。预计两国官员将在未来几个月内充实细节。不过也有另一名消息人士称，两国尚未就此达成最终决定。

国会立法予以支持

曾任美国外资投资委员会(CFIUS)政策与国际关系处处长的布莱克(Laura Black)表示，新的行政命令预计不会建立一个"反向CFIUS"机制，因为并不会对投资外国项目进行逐一审核。不过，布莱克也认为，某些投资有可能遭到禁止。

曾任美国贸易代表副助理并参与过美中贸易谈判的基尔克里斯(Emily Kilcrease)对路透社表示，美国也一直在试图明确"人工智能"之定义，并有意控制美国私人与企业的对外投资行为。她认为，新的行政命令将是建立对赴敏感国家投资项目进行监督机制的重要一步，该机制今后还会扩大。基尔克里斯还呼吁，美方应该为中方报复措施做好准备。

美国参议院上周通过了一项悬而未决的国防政策法案中有关对外投资的单独修正案。该修正案要求投资者就有些对外投资项目进行报告，但是并不包含禁令。共同领导此项修正案的参议院之一卡西(Bob Casey)在8月4日对外界表示，他长期以来"一直敦促拜登政府采取行政措施，审查在中国等令人担忧的国家进行的国家安全领域的投资"。卡西强调，行政命令将获得《对外投资透明法》修正案的支持。"

（路透社、金融时报）

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