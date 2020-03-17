阻绝新冠病毒传播 德国祭防疫杀手锏

(德国之声中文网) 德国总理默克尔 (Angela Merkel) 周一 (3月16日) 晚间公告新的防疫机制，表示所有非必要营业的商家都该关闭，政府也将禁止宗教集会，并告诫民众暂时别旅游。

默克尔宣布：「德国从来未实行过类似的机制。 虽然这些机制影响非常深远，但目前我们必须执行这些机制。 」

被政府准许继续营业的商家包含超市、药局、加油站、银行、邮局、快递服务、干洗与理发店。 此前，德国已宣布关闭与奥地利、瑞士、法国、卢森堡与丹麦的边境。 除了限制商家营业与关闭部分国际边境外，德国也颁布国内旅游禁令，宣布如非必要，呼吁德国人民不要外宿。

另外，所有不具有德国居留权的外国人，如果没有正当理由的话，都会被拒绝入境德国。 默克尔说：「德国人民不该在国内或国外进行旅游。 」此外，德铁也将立即缩减区域或各地的列车班次。

数千所学校与幼儿园周一开始全面关闭，户外游乐设施与其他休闲场所也都会暂时停止对外开放。 许多德国人将在家工作，政府同时呼吁人民社交时保持一定距离，并尽量避免在病毒传播时，参与社交活动。

德国官方负责疾病管制的罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）也派出代表呼吁人民：「请尽量减少社交活动。 」德国政府希望这些措施能抑制新冠病毒的感染，尤其是在高风险族群间。

杨威廉/邹宗翰 (法新社、德新社)