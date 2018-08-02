阻止死刑执行　德药厂状告美内布拉斯加州

（德国之声中文网）内布拉斯加州预定下周二(8月14日)执行杀人犯摩尔(Carey Dean Moore)的死刑。若判刑确定，摩尔将是该州21年来首名被判死刑且以注射毒剂处行的犯人。摩尔因在1979年谋杀两名计程车司机被判处死刑。

内布拉斯加州计划使用4种药剂行刑，分别是镇定剂地西泮(Diazepam)、强效止痛剂芬太尼(fentanyl citrate)、肌肉鬆弛剂顺苯磺酸阿曲库铵(Cisatracurium)和让心脏停止跳动的氯化钾(Potassium chloride)。製药商费森尤斯卡比确信，上述的后两种药剂是他们的产品。他们希望藉由提起诉讼阻止下週二刑法的执行，且要求美国联邦法院法官下令内布拉斯加州暂时或永久禁止使用这些注射药品。

以"我们帮助人们"为经营理念的制药厂费森尤斯卡比发出声明："我们对死刑并无预设立场，但反对旗下产品用于死刑，因此未贩售某些特定药品给惩治机关。"费森尤斯卡比也担忧自家药品用于死刑将可能造成"名誉严重受损"，因为欧州普遍反对死刑。

摩尔因在1979年谋杀两名计程车司机被判处死刑

对于仍在执法的美国州而言，用药的取得将变得更加困难。有越来越多药厂也拒绝作这一类用途的贩卖。上个月美国製药公司阿尔沃根(Alvogen)也对内华达州提起类似诉讼，及时阻止了一件死刑的执行。

陈闵榕 / 苗子（美联社，法新社）