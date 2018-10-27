阻挡移民 美国向美墨边境派遣数千士兵

（德国之声中文网）美国国防部周一（10月29日）宣布，将派遣5200名军人，加强该国与墨西哥之间的边境防卫。目前，一支由中美洲移民组成的步行队伍正在向美墨边境推进。

美军北方司令部司令奥肖内西（Terrence O'Shaughnessy）上将表示，800名军人已前往得克萨斯州与墨西哥交界地带，其余部队将于本周末前抵达西南部边境。军队部署的重点首先是得克萨斯，其次是亚利桑那和加州。"这只是行动的开始。我们将继续调整人力并公布有关信息"，奥肖内西对媒体记者说。

此前，美国总统特朗普被批评将公众的焦点集中在中美洲移民队伍上，目的是在11月6日中期选举前赢得更多政治支持。周一早些时候，特朗普将这些移民的行动称为"侵略"，并称等待他们的是美国军队。

兵力高于预计

一支人数在3500到7000之间、由中美洲移民组成的步行队伍目前行进在墨西哥南部。这些移民于10月中旬离开自己的国家，踏上前往美国的路途。大部分人来自洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多，他们出走以逃避贫困、暴力和本国政府的腐败。

洪都拉斯和萨尔瓦多暴力肆虐，许多危地马拉人则因严重的失业问题而逃离家乡。

今年4月特朗普总统做出指示后，已有2100名国民警卫队员被调往边境。目前宣布的派遣5200人的规模远远高于最初预计的800到1000人，与在叙利亚打击"伊斯兰国"的2000名士兵相比，人数也远超过其两倍。

军方官员表示，这些士兵计划执行修建帐篷、路障、为边境巡逻队运送给养等任务，并不直接参与边境防卫。除非有国会授权，美国军队不允许在本国领土上民事执法。此外在特定情况下，总统有权派遣军队镇压暴乱或参与救灾抢险。

与此同时，特朗普计划在美墨边境建立帐篷营地，收容到达的大批移民。特朗普对福克斯新闻表示，如果这些移民到达边境并申请避难，将被安排在帐篷营地，等待审核结果。根据美国法律，入境美国的移民可以提出避难申请，通过第一道审核后，在后续程序期间可获准进入美国。审核程序可能长达数年。

叶宣/苗子（美联社、路透社等）