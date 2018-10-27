 阻挡移民 美国向美墨边境派遣数千士兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

阻挡移民 美国向美墨边境派遣数千士兵

浩浩荡荡的移民队伍穿越墨西哥向美国前进之时，美国军方宣布派遣超过5000名军人镇守边境。这一数字远远高于最初的预计。

USA Mexiko - Grenzkontrolle (Getty Images/H. Martinez )

在美墨边境巡逻的安全人员

（德国之声中文网）美国国防部周一（10月29日）宣布，将派遣5200名军人，加强该国与墨西哥之间的边境防卫。目前，一支由中美洲移民组成的步行队伍正在向美墨边境推进。

美军北方司令部司令奥肖内西（Terrence O'Shaughnessy）上将表示，800名军人已前往得克萨斯州与墨西哥交界地带，其余部队将于本周末前抵达西南部边境。军队部署的重点首先是得克萨斯，其次是亚利桑那和加州。"这只是行动的开始。我们将继续调整人力并公布有关信息"，奥肖内西对媒体记者说。

此前，美国总统特朗普被批评将公众的焦点集中在中美洲移民队伍上，目的是在11月6日中期选举前赢得更多政治支持。周一早些时候，特朗普将这些移民的行动称为"侵略"，并称等待他们的是美国军队。

兵力高于预计

DW.COM

在美国11月6日的期中选举前，特朗普和他的共和党党友一直试图解决「大篷车队伍」的问题，深怕因此影响选举结果，使得共和党在国会失去多数优势。 (26.10.2018)

“今天，墨西哥向你伸出手”——墨西哥总统涅托（Peña Nieto）通过视频，向数千名进军美国的中美洲移民表达了墨西哥政府提供帮助的意愿。 (27.10.2018)

来自中美洲的成千上万移民跨越了危地马拉与墨西哥的边界线。美国是最终目标。 (22.10.2018)

一支人数在3500到7000之间、由中美洲移民组成的步行队伍目前行进在墨西哥南部。这些移民于10月中旬离开自己的国家，踏上前往美国的路途。大部分人来自洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多，他们出走以逃避贫困、暴力和本国政府的腐败。

洪都拉斯和萨尔瓦多暴力肆虐，许多危地马拉人则因严重的失业问题而逃离家乡。

今年4月特朗普总统做出指示后，已有2100名国民警卫队员被调往边境。目前宣布的派遣5200人的规模远远高于最初预计的800到1000人，与在叙利亚打击"伊斯兰国"的2000名士兵相比，人数也远超过其两倍。

军方官员表示，这些士兵计划执行修建帐篷、路障、为边境巡逻队运送给养等任务，并不直接参与边境防卫。除非有国会授权，美国军队不允许在本国领土上民事执法。此外在特定情况下，总统有权派遣军队镇压暴乱或参与救灾抢险。

与此同时，特朗普计划在美墨边境建立帐篷营地，收容到达的大批移民。特朗普对福克斯新闻表示，如果这些移民到达边境并申请避难，将被安排在帐篷营地，等待审核结果。根据美国法律，入境美国的移民可以提出避难申请，通过第一道审核后，在后续程序期间可获准进入美国。审核程序可能长达数年。

叶宣/苗子（美联社、路透社等）

观看视频 02:30
直播
02:30 分钟

大队伍中美洲难民向美墨行进（英文视频）

相关音频视频

大队伍中美洲难民向美墨行进（英文视频）  

相关内容

Mexiko Kontrolle am Fluss Suchiate an der Grenze zu Guatemala

入美国无望？墨西哥向中美洲难民伸援手 27.10.2018

“今天，墨西哥向你伸出手”——墨西哥总统涅托（Peña Nieto）通过视频，向数千名进军美国的中美洲移民表达了墨西哥政府提供帮助的意愿。

BdTD Guatemala Flüchtlinge aus Hunnduras

中美难民持续北上 特朗普欲派兵封边界 26.10.2018

在美国11月6日的期中选举前，特朗普和他的共和党党友一直试图解决「大篷车队伍」的问题，深怕因此影响选举结果，使得共和党在国会失去多数优势。

Mexiko Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA

美国是目标 大批移民已跨越危墨边界 22.10.2018

来自中美洲的成千上万移民跨越了危地马拉与墨西哥的边界线。美国是最终目标。

广告

媒体看中国

Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke Xi Jingping (picture alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：习身上有多少邓的影子？

今年是中国实施改革开放政策四十周年。《南德意志报》评论认为，在今天的中国，改革开放已经变成了一个空洞的宣传口号。 