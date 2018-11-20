阻台办国际橄榄球赛　中方：无政治动机

(德国之声中文网) 路透社报导，台灣橄榄球协会洽谈主办东亚区球赛时受到中国阻挠。經過一個月談判，雙方同意在未來6年輪流主辦赛事。

中华民国橄榄球协会秘书长白维文告訴路透社﹕「中国想要完全阻拦我們主办體育賽事。如果我們要主办，他們不是想办法取消，就是出来争夺主办权。」

中國橄欖球协会则在协调时表示，争取主办权只是為了在中國推廣橄欖球，沒有政治動機。

德国之声与白维文联繋，他表示早在去年年会和今年五月，亚协就已经分别确定由台湾主办接下来的赛事，也将在未來三年主辦18岁組別的比赛， 当时都没有其他国家出面争取。但台中东亚青运在7月24日被取消后，7月28日的亚洲橄榄球协会年会上，中国就突然出面说要争取主办权。

他说﹕「中国连第一级15人制的比赛参赛权都没有......但7人制的比赛他们就说要连办5年，为了地方發展，场面话一定是这样说。」他表示，目前协调连轮流主办中国也要求先办。亚协将在12月15日决定最后结果。

路透社报导内容提到，橄榄球在两岸关注度都不高。台湾的外交官和官員表示，这也表示中國全方位打压台湾的国际能见度，连小规模赛事都不放过。报导也提及中国围堵台湾各项国际运动赛事，自台中的东亚青运奧被取消、到中国高球女子名将被要求放弃参加台灣比賽都是例子。

台湾公投东奥正名

本週末台湾即将举办地方大选，其中包括了以「台湾」为名参与2020年東京奧運會的公投案。

台灣排球運動員黃培闳在脸书上發文表示﹕「除非被中国统一，台湾不会有一刻不被中国打压。」他希望台湾民众支持公投，支持台湾正名参与国际赛事。」

白维文向德国之声透露，国际奥会已经来信表示，若公投通过中华奥会恐遭除籍或停权。他不希望正名公投这个政治动作影响体育选手的权益﹕「要争取的话就国家正名，为什么要体育正名，国家都不敢正名的话，又为何要叫运动员出去牺牲？万一真的被停权，运动员不是很可怜吗？」他认为运动员生涯有限，错失参赛机会影响大。

夏立民/李芊 (路透社等)