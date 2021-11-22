阻北京军事发展　美又双叒叕拉黑中企 

(德国之声中文网) 美国商务部周三 (11月24日)在其贸易黑名单上新增了8家中国公司，理由是它们在特定情况下协助了中国军方的量子计算工作。

该部门还表示，来自中国和巴基斯坦的几个实体和个人因帮助巴基斯坦的核活动或弹道导弹计划而被列入名单当中。

商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在声明中说，新的名单将有助于防止美国的技术被用于支持中国和俄罗斯「军事发展」，以及「像巴基斯坦未受保障的核活动或弹道导弹计划」。

根据美商务部的声明，名单的新面孔包括杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体技术、西安航天华迅科技有限公司和苏州云芯微电子因其 「支持中国人民解放军的军事现代化」而被列入商务部的实体名单。

合肥微尺度物质科学国家研究中心、科大国盾量子和上海国盾量子技术被列入名单，因为它们「获取和试图获取美国原产物品以支持军事应用」。

这8家中国公司被列入名单是为了防止美国技术被用来帮助中国发展军事上的量子计算应用。

美国商务部希望阻止中国军方开发其反隐形技术，这可能包括先进雷达等设备，以及海底传感器等反潜应用装置，并表示，这项行动能够阻止美国材料被用于帮助中国破解加密或开发不可破解的加密技术。

实体名单上的公司的供应商在向其销售之前需要申请许可证，但很可能会被拒绝。

除了中企之外，莫斯科物理技术研究所被列入商务部的军事最终用户名单，但除了它生产过军事产品外，该名单没有提供其他信息说明。

自特朗普政府以来，这份实体名单受到美国国家安全和外交政策影响。中国电信巨头华为也在2019年被加入，切断其与一些关键供应商的联系，使他们难以生产手机。

针对最新遭禁名单，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应评论请求。

(路透社等)

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