 阻北京军事发展　美又双叒叕拉黑中企  | 经济纵横 | DW | 25.11.2021

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经济纵横

阻北京军事发展　美又双叒叕拉黑中企 

出于国家安全和外交政策的考虑，美国在贸易黑名单上新增了27个来自中国、日本、巴基斯坦和新加坡的实体。但8家中企格外引人注目。

USA Gina M. Raimondo

美国商务部长雷蒙多在最新声明中说：「全球贸易和商业应该支持和平、繁荣和高薪工作，而不是国家安全风险。」

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据路透社报道，美国政府不久前签发了一项新的禁令，暂停向一家中国大型国有核电公司提供核电厂运转所需关键材料，反映了华盛顿对中国生产积累核武器的担忧。

被华盛顿列入“黑名单”的中国电信巨头华为，迎来一个好消息：据路透社报道，美国官员已批准了供应商价值数十亿美元的许可证申请，允许这些供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。这或将有助于华为在传统业务举步维艰之下的业务转型。

拜登政府周五将逾30家企业列入经济黑名单，其中包括23家中企。美方给出的原因包括，这些中国公司协助北京对新疆维吾尔人及其它少数民族进行打压。 中国商务部已经明确表示“将采取必要措施”反制。

在与中国政治关系持续紧张的背景下，美国总统拜登扩大了对中国公司的制裁名单，其中多为提供监控技术的康采恩。

据路透社报道，美国国防部将把小米移出政府黑名单，这将为美国投资者今后投资小米扫清道路。

(德国之声中文网) 美国商务部周三 (11月24日)在其贸易黑名单上新增了8家中国公司，理由是它们在特定情况下协助了中国军方的量子计算工作。

该部门还表示，来自中国和巴基斯坦的几个实体和个人因帮助巴基斯坦的核活动或弹道导弹计划而被列入名单当中。

商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在声明中说，新的名单将有助于防止美国的技术被用于支持中国和俄罗斯「军事发展」，以及「像巴基斯坦未受保障的核活动或弹道导弹计划」。

根据美商务部的声明，名单的新面孔包括杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体技术、西安航天华迅科技有限公司和苏州云芯微电子因其 「支持中国人民解放军的军事现代化」而被列入商务部的实体名单。

合肥微尺度物质科学国家研究中心、科大国盾量子和上海国盾量子技术被列入名单，因为它们「获取和试图获取美国原产物品以支持军事应用」。

这8家中国公司被列入名单是为了防止美国技术被用来帮助中国发展军事上的量子计算应用。

美国商务部希望阻止中国军方开发其反隐形技术，这可能包括先进雷达等设备，以及海底传感器等反潜应用装置，并表示，这项行动能够阻止美国材料被用于帮助中国破解加密或开发不可破解的加密技术。

实体名单上的公司的供应商在向其销售之前需要申请许可证，但很可能会被拒绝。

除了中企之外，莫斯科物理技术研究所被列入商务部的军事最终用户名单，但除了它生产过军事产品外，该名单没有提供其他信息说明。

自特朗普政府以来，这份实体名单受到美国国家安全和外交政策影响。中国电信巨头华为也在2019年被加入，切断其与一些关键供应商的联系，使他们难以生产手机。

针对最新遭禁名单，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应评论请求。

(路透社等)

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