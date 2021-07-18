阻中国芯片發展 美续挡荷兰出售光刻机

(德国之声中文网) 《华尔街日报》17日报道，美国政府正试图确保荷兰生产的重要芯片制造机不会落入中国手里，认为此举进一步加剧了美中之间的科技冷战。

根据报道，北京一直在向荷兰政府施压，允许中国公司购买荷兰企业阿斯麦 (ASML)的标志性产品：一种名为极紫外光刻系统的机器，这种机器对制造先进的芯片至关重要。

这个价值1.5亿美元的机器重180吨，包括英特尔、韩国三星电子公司和苹果供应商台积电都用它来制造各种芯片，以用于尖端智能手机、5G蜂窝设备和人工智能计算机等重要未来科技产品。

中国希望为国内芯片制造商能够拥有这台机器，以便自製先进製程的芯片，减缓智能手机巨头华为和其他中国科技公司在外国供应链断链之下的冲击。但阿斯麦公司母国荷兰在美国的压力下，仍扣留对中国的出口许可证。

据美国官员称，拜登延续前政府立场，确定了该机器的战略价值并与荷兰官员进行了接触，继续以国家安全为由，要求荷兰政府限制销售。

《华尔街日报》报道，美国的游说使中荷关系变得紧张。据熟悉此事的人说，中国官员经常问荷兰官员，为什么他们不颁发许可证，让阿斯麦把机器运到中国。

去年，当时的中国驻荷兰大使徐宏告诉荷兰金融时报(FD)，「如果荷兰政府出于政治原因继续阻止向中国出口阿斯麦的光刻机，那么中荷关系将面临风险。」

夹在美中之间的荷兰

美国的压力始于特朗普政府时期。当时的国家安全副顾问库珀曼(Charles Kupperman)在2019年邀请荷兰外交官前往白宫。他告诉这些外交官：「好的盟友不会向中国出售这类设备」。

库珀曼表示，如果没有美国的部件，阿斯麦的机器就无法运作，而白宫有权限制向荷兰出口这些部件。

据估计，中国距离与阿斯麦的技术至少还有10年时间，这促使特朗普政府游说荷兰人禁止出口阿斯麦光刻机给中国。特朗普政府的一名商务部官员妮卡塔 (Nazak Nikakhtar)说，她告诉她的荷兰同行，「这符合我们共同的国家安全利益」。

美国总统拜登就职后不到一个月，其国安顾问沙利文就白宫所说的两国「先进技术的密切合作 」与荷兰同行进行了交谈。美国官员说，继续限制阿斯麦与中国的业务是沙利文先生待办事项的首要任务。

熟悉此事的人士说，拜登白宫内部目前还没有讨论这个问题。他也说，美国正在努力组建西方国家联盟，以共同开展出口管制工作。此举可能产生超越阿斯麦的影响，进一步搅乱国际间紧张的半导体供应线。

阿斯麦忧供应链受影响

阿斯麦首席执行官温宁克 (Peter Wennink)表示，出口限制可能适得其反。他在一份声明中说：「当涉及到有针对性的、具体的、国家安全问题时，出口管制是一个有效的工具。然而，作为更广泛的国家半导体领导力战略的一部分，政府需要思考这些工具如果被过度使用，如何在中期内通过减少研发而减慢创新。」

他认为，在中短期内，广泛使用出口管制有可能 「减少全球芯片制造能力的数量，加剧供应链问题」。

但温宁克先生告诉分析师，对中国的销售限制并没有影响到业务，因为其他地方的需求非常高。2020年，阿斯麦的销售额约为165亿美元，利润约为41亿美元。在过去5年中，其股价已经上涨了7倍。

光刻机为何这么重要?

《华尔街日报》详细介绍了阿斯麦的历史。20世纪90年代，阿斯麦从荷兰企业集团皇家飞利浦 (Royal Philips NV)分离出来，总部设在靠近比利时边境的富饶的维尔德霍芬，专门从事光刻技术，即利用光在感光表面进行印刷的过程。

光刻技术是芯片制造商的关键，原理是利用光在硅片上画出棋盘式的线条，然后用化学品这些线条蚀刻掉，剩下的硅方块成为晶体管。一块硅片上的晶体管越多，芯片的功率就越大。将更多的晶体管装入硅片的最佳方法之一是将线划得更细，而这正是阿斯麦的专长，它的机器能够打印出世界上最细的线条。

这些机器需要三架波音747飞机来运输，使用激光和镜子来绘制5纳米宽的线条。在未来几年内，这个技术预计将缩减到不到一纳米宽。相比之下，一缕人类头发的宽度为75,000纳米。

阿斯麦预计今年将生产42台最先进的机器，明年将生产55台。2020年，中国占阿斯麦整体销售额的17%，不过只涉及旧一代机器。分析师们说，如果没有阿斯麦最先进的机器，中国的芯片制造商就无法制造出领先的芯片，除非有中国国产工具赶上这门技术。

(华尔街日报等)



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