阳性中国旅客入境韩国后失踪 被列入通缉名单

（德国之声中文网）韩国一名卫生部门官员说，这名自中国入境的旅客1月3日晚间抵达首尔仁川机场，随后在新冠病毒检测中呈现出阳性。他被转送到一家酒店，准备被送入隔离区，但是之后却不见人影。
这名叫做金株英（音，Kim Joo-Young）的官员在新闻发布会上进一步披露，该名身份尚未被确认的入境旅客已经被列入通缉名单；如果违反《传染病防控法》的罪名成立，他将被判处最高一年的监禁或1000万韩元（约合7840美元）的罚金，“然后他会被驱逐出境，而且在一段时期内被禁止再次入境韩国”。
1月3日受检者的阳性率高达26%
韩国从1月初开始对中国入境旅客进行新冠病毒核酸检测，并要求这些旅客在规定场所等待检测结果。从1月5日起，来自中国的旅客还须提交行前48小时核酸检测或行前24小时抗原检测阴性证明。面对中国12月初突然放宽防疫后出现的爆发式感染潮，越来越多的国家出于对新型变种病毒的担忧而对中国入境旅客执行更严格的筛检。
图为法国戴高乐机场，机场员工在新馆病毒检测区前等待来自中国的乘客
根据韩国疾控部门的数据，自1月2日以来，已有2189名旅客从中国入境，在590份检测样本中共检出了136份阳性，比例高达22.7%。在1月3日的281名受检者中，阳性率更是高达26%。
引发韩国舆论对边检的质疑
阳性中国旅客失踪事件也引起了韩国舆论对该国边检防疫的质疑。卫生官员金株英承认，当局未能防止此类事件发生堪称“耻辱”，他许诺将派遣包括警察在内的更多人员来杜绝此类事件再次发生。
韩国民众也在讨论是否需要进一步强化针对中国入境旅客的限制。在仁川机场，一名30岁的李姓男子对路透社表示，应该引入更多的限制措施，“今天的事件突出了情况的严重性。”但是另一名51岁的元姓女子则认为，中国是重要经济伙伴，韩国应该向中国民众“更宽敞地敞开大门”。
（路透社）
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防疫政策大逆转后的中国
走向“阴性清零”
在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。
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防疫政策大逆转后的中国
全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid
伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。
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防疫政策大逆转后的中国
医疗系统人满为患 官方数据完全失真
感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。
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防疫政策大逆转后的中国
老年人受伤害最大
很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”
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防疫政策大逆转后的中国
感染潮从城市向农村蔓延
前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。
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防疫政策大逆转后的中国
数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值
据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。
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防疫政策大逆转后的中国
中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫
中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。