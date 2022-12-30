阳性中国旅客入境韩国后失踪 被列入通缉名单

（德国之声中文网）韩国一名卫生部门官员说，这名自中国入境的旅客1月3日晚间抵达首尔仁川机场，随后在新冠病毒检测中呈现出阳性。他被转送到一家酒店，准备被送入隔离区，但是之后却不见人影。

这名叫做金株英（音，Kim Joo-Young）的官员在新闻发布会上进一步披露，该名身份尚未被确认的入境旅客已经被列入通缉名单；如果违反《传染病防控法》的罪名成立，他将被判处最高一年的监禁或1000万韩元（约合7840美元）的罚金，“然后他会被驱逐出境，而且在一段时期内被禁止再次入境韩国”。

1月3日受检者的阳性率高达26%

韩国从1月初开始对中国入境旅客进行新冠病毒核酸检测，并要求这些旅客在规定场所等待检测结果。从1月5日起，来自中国的旅客还须提交行前48小时核酸检测或行前24小时抗原检测阴性证明。面对中国12月初突然放宽防疫后出现的爆发式感染潮，越来越多的国家出于对新型变种病毒的担忧而对中国入境旅客执行更严格的筛检。

根据韩国疾控部门的数据，自1月2日以来，已有2189名旅客从中国入境，在590份检测样本中共检出了136份阳性，比例高达22.7%。在1月3日的281名受检者中，阳性率更是高达26%。

引发韩国舆论对边检的质疑

阳性中国旅客失踪事件也引起了韩国舆论对该国边检防疫的质疑。卫生官员金株英承认，当局未能防止此类事件发生堪称“耻辱”，他许诺将派遣包括警察在内的更多人员来杜绝此类事件再次发生。

韩国民众也在讨论是否需要进一步强化针对中国入境旅客的限制。在仁川机场，一名30岁的李姓男子对路透社表示，应该引入更多的限制措施，“今天的事件突出了情况的严重性。”但是另一名51岁的元姓女子则认为，中国是重要经济伙伴，韩国应该向中国民众“更宽敞地敞开大门”。

（路透社）

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