 防野猪横行 罗马花4千万欧元解决垃圾问题 | 科技环境 | DW | 02.01.2022

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科技环境

防野猪横行 罗马花4千万欧元解决垃圾问题

身为国际观光大城的意大利首都罗马长久以来一直有个棘手的问题：垃圾量爆满。过量垃圾所造成的环境污染以及野生动物问题甚至成了今年10月市长选举的焦点之一。

Italien I Abfallwirtschaft in Rom

等待清运的垃圾。

（德国之声中文网）赢得此次选举的新市长嘉提耶里（Roberto Gualtieri）在经过两个多月的努力之后，宣布这场与垃圾的对决总算有点起色，但问题仍未完全解决。

嘉提耶里在谈到首都的垃圾问题时表示：「尽管在少数几个区域遇到执行方面的困难，但整个城市有了明显的改善。罗马已经比过去干净多了，但还没有达到它应有的水平。」

堆积如山的垃圾

作为热门旅游城市，受到游客喜爱的罗马市中心在过去虽然保持着基本的清洁，但这个百万人口大都市的住宅区却经常出现垃圾桶满溢的情况。 2013年，玛拉格罗塔（Malagrotta）垃圾掩埋场在欧盟裁定其不符合最低标准后被关闭，使得罗马的垃圾问题雪上加霜。

Flash-Galerie Tiere in der Großstadt

野猪成群出没罗马市区觅食。

再加上环卫人力不足，垃圾清运的速度赶不上居民制造垃圾的速度。网上流传着野猪在垃圾堆之中觅食的视频，一些居民称害怕受到野猪攻击而不敢独自出门。

节日期间加发奖金

来自民主党的嘉提耶里今年10月底上任，在竞选期间，他曾以「控制垃圾问题」做为政见；当选之后，他实施了「特别清理计划」。

Italien I Abfallwirtschaft in Rom I Roberto Gualtieri

现任罗马市长嘉提耶里。

嘉提耶里所领导的政府团队希望花费4000万欧元，以增加垃圾清运公司的人力。其中大约300万欧元将被用于支付清运人员的奖金，鼓励他们在圣诞节和新年期间上班。这位现任市长表示，现在每周能收集约1.8万吨的垃圾，甚至连往年垃圾量最多的圣诞假期也没有出现垃圾危机。

Italien Rom | Bürgermeisterin Virginia Raggi

前罗马市长拉吉未兑现改善垃圾问题的承诺。

根据全国公共广播电台（NPR）报导，一些店家曾抱怨即使「每两个月缴交350欧元的清洁费」，垃圾清运的速度仍没有改善。前任市长拉吉（Virginia Raggi）被认为要为垃圾问题负起最大的责任，罗马所在的拉齐奥行政区区长辛格莱帝（Nicola Zingaretti）指责拉吉「把世界上最美丽的城市变成了一个灾难区。」2016年拉吉当选时曾承诺会着手改善问题，令罗马再次成为宜居环境，但显然效果不彰。

（综合报导）

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