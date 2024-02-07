 防衛戰略要島 菲律賓欲強化巴丹軍事部署 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2024

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时政风云

防衛戰略要島 菲律賓欲強化巴丹軍事部署

菲律賓軍方表示，計劃在該國北部巴丹省（Batanes）加強軍事部署。巴丹省與台灣之間相隔巴士海峽，距離不到200公里。隨著中菲南海衝突升溫、台海風險未解，巴丹省對於菲律賓的戰略重要性只增不減。

菲律賓軍方宣布將強化北部巴丹群島的軍事存在

菲律賓軍方宣布將強化北部巴丹群島的軍事存在

（德國之聲中文網）菲律賓海軍發出聲明，國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）週二（2月6日）參訪巴丹省海軍部隊，宣布「從2024年開始，菲律賓武裝部隊的行動節奏將有所提升」，打算強化巴丹群島的軍事部署，並增加當地建設。

特奧多羅將巴丹群島描述為「就北部基線而言，菲律賓的先鋒」。此外，他也尋求加強軍方和地方政府部門之間的合作，「保護漁民和其他海事相關機構，讓他們感到更安全」。

延伸閱讀：中菲兩國同意「妥善管控涉海矛盾分歧」

軍方指出，特奧多羅及其他軍方高層的到訪，「突顯出菲律賓致力於領土防禦和國家安全的關鍵時刻」。

巴丹群島雖然為菲律賓最小省份，但地理位置位於東亞地緣政治的前線，最北端距離台灣本島僅190多公里。去年4月，菲律賓及美國舉辦歷年來最大規模的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，巴丹省也為其中一處訓練場；11月也再度於北部海域進行聯合海空巡邏，強化區域安全。

去年6月29日，一架菲律賓黑鷹直升機在巴丹群島降落（資料照）

去年6月29日，一架菲律賓黑鷹直升機在巴丹群島降落（資料照）

美國軍方欲開發港口

路透社去年8月報導稱，美國軍方有意在巴丹群島開發一個民用港口，正就此展開談判。分析指，此舉將有助於美國進入這個面向台灣的戰略要島。

去年2月，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前往馬尼拉與特奧多羅會晤，宣佈根據2014年簽訂的《強化防務合作協議》（EDCA），除了原本協議的5個菲律賓軍事基地外，額外新增開放美軍使用4個鄰近台灣及南海的菲方軍事基地

當時中方回應美菲的行為是「火上澆油」，加劇區域緊張局勢。

美國及菲律賓軍方去年舉辦「肩並肩」聯合軍演（資料照）

美國及菲律賓軍方去年舉辦「肩並肩」聯合軍演（資料照）

菲律賓軍事現代化

事實上，菲律賓近年來積極實現軍事現代化。總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）近日批准第三階段軍事現代化，其中包含採購菲律賓首艘潛艦。

菲方稱，第三輪軍事現代化將會增強情報及海空威懾方面等軍事能力，預計相關軍費開銷達2兆披索（約356.2億美元）。軍方稱，目前法國、西班牙、南韓等國家均透露有意向菲方出售潛艦。

軍方發言人早前指出，此前兩階段的現代化措施主要著重於增強陸上軍力。第三階段現代化將顯示出菲軍防衛策略由對內轉為對外，涉及增加菲律賓在南海的軍事力量。

  • 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

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    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

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    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

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    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

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    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


 

（綜合報導）

 

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